Новым мэром самого скандального города ХМАО стал варяг

Дума Пыть-Яха поддержала фаворита властей ХМАО Горбунова на выборах мэра

15 ноября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Дмитрий Горбунов стал новым мэром Пыть-Яха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым мэром самого скандального города ХМАО — Пыть-Яха, известного шумной политической повесткой и конфликтами думы с администрацией, стал бывший вице-мэр Лангепаса Дмитрий Горбунов. За него проголосовали все депутаты. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации города. «Новым мэром самого скандального города ХМАО стал варяг. Депутаты проголосовали за вице-мэра Лангепаса Горбунова, фаворита окружных властей. Горбунов пообещал отремонтировать дороги и систему ЖКХ, обновить коммуникации и освещение в городе», — сообщил инсайдер. Депутат Пыть-Яха Шахемир Керимов задал вопрос о кадровых зачистках и ротациях в мэрии. Горбунов отметил, что команду будет подбирать не только из действующих чиновников администрации. «Моя задача на посту главы, если я буду избран, — это улучшить качество жизни, поэтому команду я постараюсь подобрать не только из тех, кто здесь есть. Безусловно, я буду смотреть на профессиональные качества, поэтому не исключены какие-то кадровые ротации, какие-то изменения. Но самое главное — это тот результат, который мы будем достигать в этой команде», — уточнил Горбунов. Его соперника, вице-мэра Пыть-Яха Алексея Золотых, не поддержал ни один из депутатов. Два народных избранника — Людмила Завадская и Константин Шлыков открыто заявили о недоверии ему. Они отметили, что все вопросы, которые находились в ведении Золотых, в итоге им помогал решать бывший градоначальник Александр Морозов. В администрацию города направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что конкурсная комиссия срезала технического кандидата Горбунова — главу лангепасского МФЦ Александра Федорука. Не устроила выборщиков и самопрезентация общественницы Елизаветы Турковой — ее тоже не допустили до голосования в думе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым мэром самого скандального города ХМАО — Пыть-Яха, известного шумной политической повесткой и конфликтами думы с администрацией, стал бывший вице-мэр Лангепаса Дмитрий Горбунов. За него проголосовали все депутаты. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации города. «Новым мэром самого скандального города ХМАО стал варяг. Депутаты проголосовали за вице-мэра Лангепаса Горбунова, фаворита окружных властей. Горбунов пообещал отремонтировать дороги и систему ЖКХ, обновить коммуникации и освещение в городе», — сообщил инсайдер. Депутат Пыть-Яха Шахемир Керимов задал вопрос о кадровых зачистках и ротациях в мэрии. Горбунов отметил, что команду будет подбирать не только из действующих чиновников администрации. «Моя задача на посту главы, если я буду избран, — это улучшить качество жизни, поэтому команду я постараюсь подобрать не только из тех, кто здесь есть. Безусловно, я буду смотреть на профессиональные качества, поэтому не исключены какие-то кадровые ротации, какие-то изменения. Но самое главное — это тот результат, который мы будем достигать в этой команде», — уточнил Горбунов. Его соперника, вице-мэра Пыть-Яха Алексея Золотых, не поддержал ни один из депутатов. Два народных избранника — Людмила Завадская и Константин Шлыков открыто заявили о недоверии ему. Они отметили, что все вопросы, которые находились в ведении Золотых, в итоге им помогал решать бывший градоначальник Александр Морозов. В администрацию города направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что конкурсная комиссия срезала технического кандидата Горбунова — главу лангепасского МФЦ Александра Федорука. Не устроила выборщиков и самопрезентация общественницы Елизаветы Турковой — ее тоже не допустили до голосования в думе.