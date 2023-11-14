14 ноября 2023

Новым мэром самого скандального города ХМАО стал варяг

Дума Пыть-Яха поддержала фаворита властей ХМАО Горбунова на выборах мэра
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Николая Цуканова и финалистов свердловского этапа конкурса «Лидеры России». Екатеринбург, горбунов дмитрий
Дмитрий Горбунов стал новым мэром Пыть-Яха Фото:

Новым мэром самого скандального города ХМАО — Пыть-Яха, известного шумной политической повесткой и конфликтами думы с администрацией, стал бывший вице-мэр Лангепаса Дмитрий Горбунов. За него проголосовали все депутаты. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации города.

«Новым мэром самого скандального города ХМАО стал варяг. Депутаты проголосовали за вице-мэра Лангепаса Горбунова, фаворита окружных властей. Горбунов пообещал отремонтировать дороги и систему ЖКХ, обновить коммуникации и освещение в городе», — сообщил инсайдер.

Депутат Пыть-Яха Шахемир Керимов задал вопрос о кадровых зачистках и ротациях в мэрии. Горбунов отметил, что команду будет подбирать не только из действующих чиновников администрации. «Моя задача на посту главы, если я буду избран, — это улучшить качество жизни, поэтому команду я постараюсь подобрать не только из тех, кто здесь есть. Безусловно, я буду смотреть на профессиональные качества, поэтому не исключены какие-то кадровые ротации, какие-то изменения. Но самое главное — это тот результат, который мы будем достигать в этой команде», — уточнил Горбунов.

Его соперника, вице-мэра Пыть-Яха Алексея Золотых, не поддержал ни один из депутатов. Два народных избранника — Людмила Завадская и Константин Шлыков открыто заявили о недоверии ему. Они отметили, что все вопросы, которые находились в ведении Золотых, в итоге им помогал решать бывший градоначальник Александр Морозов.

В администрацию города направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что конкурсная комиссия срезала технического кандидата Горбунова — главу лангепасского МФЦ Александра Федорука. Не устроила выборщиков и самопрезентация общественницы Елизаветы Турковой — ее тоже не допустили до голосования в думе.

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Новым мэром самого скандального города ХМАО — Пыть-Яха, известного шумной политической повесткой и конфликтами думы с администрацией, стал бывший вице-мэр Лангепаса Дмитрий Горбунов. За него проголосовали все депутаты. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации города. «Новым мэром самого скандального города ХМАО стал варяг. Депутаты проголосовали за вице-мэра Лангепаса Горбунова, фаворита окружных властей. Горбунов пообещал отремонтировать дороги и систему ЖКХ, обновить коммуникации и освещение в городе», — сообщил инсайдер. Депутат Пыть-Яха Шахемир Керимов задал вопрос о кадровых зачистках и ротациях в мэрии. Горбунов отметил, что команду будет подбирать не только из действующих чиновников администрации. «Моя задача на посту главы, если я буду избран, — это улучшить качество жизни, поэтому команду я постараюсь подобрать не только из тех, кто здесь есть. Безусловно, я буду смотреть на профессиональные качества, поэтому не исключены какие-то кадровые ротации, какие-то изменения. Но самое главное — это тот результат, который мы будем достигать в этой команде», — уточнил Горбунов. Его соперника, вице-мэра Пыть-Яха Алексея Золотых, не поддержал ни один из депутатов. Два народных избранника — Людмила Завадская и Константин Шлыков открыто заявили о недоверии ему. Они отметили, что все вопросы, которые находились в ведении Золотых, в итоге им помогал решать бывший градоначальник Александр Морозов. В администрацию города направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что конкурсная комиссия срезала технического кандидата Горбунова — главу лангепасского МФЦ Александра Федорука. Не устроила выборщиков и самопрезентация общественницы Елизаветы Турковой — ее тоже не допустили до голосования в думе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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