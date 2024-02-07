Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с акциями нефтяных компаний из ХМАО

Президент РФ Владимир Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с акциями нефтяных компаний «Унтыгейнефть» и «Юрекнефть», которые зарегистрированы в Нефтеюганске (ХМАО). Распоряжение президента размещено на портале правовой информации России.
«Разрешить совершение публичным акционерным обществом „Сбербанк России“ сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью „Унтыгейнефть“ и „Юрекнефть“», — указано в документе. Разрешение было дано в соответствии с указом президента от 5 августа 2022 года, запрещающим сделки, в которых участвуют граждане или компании из недружественных стран.
Оба югорских предприятия связаны с канадской нефтяной компанией «Канбайкал резорсез инк.» (CanBaikal Resources Inc.), что противоречит закону РФ, который запрещает иностранцам пользоваться российскими недрами. Канадцы, по данным системы СБИС, владеют половиной акций «Унтыгейнефть». «Юрскнефть» с канадской компанией объединяет генеральный директор: Юрий Нишкевич также возглавляет зарегистрированную в Нефтеюганске ООО «Канбайкал», 99, 9% акций которой принадлежат вышеупомянутой CanBaikal Resources Inc., а 0,1% — ЮНИТОИЛ ЛИМИТЕД (Кипр).
Ранее URA.RU писало, что депутаты думы ХМАО проголосовали за исключение иностранных юридических лиц и граждан из перечня имеющих права на недропользование на территории автономного округа. Новые поправки устанавливают, что добывать полезные ископаемые в Югре могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели.
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