Дума ХМАО запретила иностранцам добывать нефть в Югре

27 октября 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Добывать нефть на территории Югры теперь смогу только российские предприятия и индивидуальные предприниматели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутаты думы ХМАО проголосовали за исключение иностранных юридических лиц и граждан из перечня имеющих права на недропользование на территории автономного округа. Новые поправки устанавливают, что добывать полезные ископаемые в Югре могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, уточнил на заседании спикер законодательного собрания Борис Хохряков, передает корреспондент URA.RU. «Поправками устанавливается, что пользователями недр могут быть российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации. Запрещается пользование недрами иностранным юридическим лицам и иностранным гражданам», — прокомментировал запрет Хохряков. Депутаты думы ХМАО приняли поправки единогласно. Изменения в окружном законодательстве связаны с внесением поправок в федеральный закон «О недрах». На его основании зарубежные компании и иностранные граждане обязаны передать права пользования участками недр юридическим лицам, зарегистрированным в РФ. Ранее URA.RU писало о новом составе общественной палаты ХМАО. Депутаты на заседании думы утвердили 15 членов из числа рекомендованных комитетом по развитию гражданского общества кандидатов.

Депутаты думы ХМАО проголосовали за исключение иностранных юридических лиц и граждан из перечня имеющих права на недропользование на территории автономного округа. Новые поправки устанавливают, что добывать полезные ископаемые в Югре могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, уточнил на заседании спикер законодательного собрания Борис Хохряков, передает корреспондент URA.RU. «Поправками устанавливается, что пользователями недр могут быть российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации. Запрещается пользование недрами иностранным юридическим лицам и иностранным гражданам», — прокомментировал запрет Хохряков. Депутаты думы ХМАО приняли поправки единогласно. Изменения в окружном законодательстве связаны с внесением поправок в федеральный закон «О недрах». На его основании зарубежные компании и иностранные граждане обязаны передать права пользования участками недр юридическим лицам, зарегистрированным в РФ. Ранее URA.RU писало о новом составе общественной палаты ХМАО. Депутаты на заседании думы утвердили 15 членов из числа рекомендованных комитетом по развитию гражданского общества кандидатов.