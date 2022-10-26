26 октября 2022

Дума ХМАО запретила иностранцам добывать нефть в Югре

© Служба новостей «URA.RU»
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Добывать нефть на территории Югры теперь смогу только российские предприятия и индивидуальные предприниматели Фото:

Депутаты думы ХМАО проголосовали за исключение иностранных юридических лиц и граждан из перечня имеющих права на недропользование на территории автономного округа. Новые поправки устанавливают, что добывать полезные ископаемые в Югре могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, уточнил на заседании спикер законодательного собрания Борис Хохряков, передает корреспондент URA.RU.

«Поправками устанавливается, что пользователями недр могут быть российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации. Запрещается пользование недрами иностранным юридическим лицам и иностранным гражданам», — прокомментировал запрет Хохряков.

Депутаты думы ХМАО приняли поправки единогласно. Изменения в окружном законодательстве связаны с внесением поправок в федеральный закон «О недрах». На его основании зарубежные компании и иностранные граждане обязаны передать права пользования участками недр юридическим лицам, зарегистрированным в РФ.

Ранее URA.RU писало о новом составе общественной палаты ХМАО. Депутаты на заседании думы утвердили 15 членов из числа рекомендованных комитетом по развитию гражданского общества кандидатов.

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Депутаты думы ХМАО проголосовали за исключение иностранных юридических лиц и граждан из перечня имеющих права на недропользование на территории автономного округа. Новые поправки устанавливают, что добывать полезные ископаемые в Югре могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, уточнил на заседании спикер законодательного собрания Борис Хохряков, передает корреспондент URA.RU. «Поправками устанавливается, что пользователями недр могут быть российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации. Запрещается пользование недрами иностранным юридическим лицам и иностранным гражданам», — прокомментировал запрет Хохряков. Депутаты думы ХМАО приняли поправки единогласно. Изменения в окружном законодательстве связаны с внесением поправок в федеральный закон «О недрах». На его основании зарубежные компании и иностранные граждане обязаны передать права пользования участками недр юридическим лицам, зарегистрированным в РФ. Ранее URA.RU писало о новом составе общественной палаты ХМАО. Депутаты на заседании думы утвердили 15 членов из числа рекомендованных комитетом по развитию гражданского общества кандидатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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