ВС РФ за неделю захватили в плен взвод бойцов ВСУ

За неделю более 30 украинских боевиков сдались в плен
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска за неделю взяли в плен 36 бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих», — говорится
Неделей ранее в Минобороны сообщили о 26 взятых в плен украинских военных. Об этом сообщалось также во время брифинга оборонного ведомства.
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