ВС РФ за неделю захватили в плен взвод бойцов ВСУ

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За неделю более 30 украинских боевиков сдались в плен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска за неделю взяли в плен 36 бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

Неделей ранее в Минобороны сообщили о 26 взятых в плен украинских военных. Об этом сообщалось также во время брифинга оборонного ведомства.

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Российские войска за неделю взяли в плен 36 бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Неделей ранее в Минобороны сообщили о 26 взятых в плен украинских военных. Об этом сообщалось также во время брифинга оборонного ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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