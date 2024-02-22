Россиян ждет неустойчивая весна

«Фобос»: россиян в начале марта ждут перепады температуры
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Затопленные парки. Екатеринбург, ребенок, коляска, парк, оттепель, весна, родитель
Россиян ждет неустойчивая погода в предстоящем марте, передает «Фобос» Фото:

Предстоящей весной россиян ждет неустойчивая погода, которая будет сопровождаться оттепелью, сменяемая заморозками до 15 градусов мороза. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«Грядущая весна будет крайне неустойчивой», — подчеркивают синоптики. Они добавляют, что в марте температура ночью будет подниматься до 5 градусов тепла. Однако уже ночью столбики термометра будут опускаться до 15 градусов мороза. Таким образом первый весенний месяц можно будет назвать еще одним зимним месяцем, подчеркивают специалисты центра погоды.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в южные регионы страны может прийти теплая погода с температурой до 18 градусов тепла. Причиной аномально теплой погоды является перенос теплых воздушных масс с Атлантики и Малой Азии.

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Предстоящей весной россиян ждет неустойчивая погода, которая будет сопровождаться оттепелью, сменяемая заморозками до 15 градусов мороза. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». «Грядущая весна будет крайне неустойчивой», — подчеркивают синоптики. Они добавляют, что в марте температура ночью будет подниматься до 5 градусов тепла. Однако уже ночью столбики термометра будут опускаться до 15 градусов мороза. Таким образом первый весенний месяц можно будет назвать еще одним зимним месяцем, подчеркивают специалисты центра погоды. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в южные регионы страны может прийти теплая погода с температурой до 18 градусов тепла. Причиной аномально теплой погоды является перенос теплых воздушных масс с Атлантики и Малой Азии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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