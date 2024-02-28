Свердловского мэра, обвиненного во взятке, отправили в отставку

28 февраля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Виктор Соколов является фигурантом уголовного дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главу Пышминского округа (Свердловская область) Виктора Соколова, ставшего фигурантом уголовного дела по подозрению во взятке, отправили в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По представлению прокуратуры муниципальная Дума удалили в отставку главу администрации Пышминского городского округа [Виктора Соколова] в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции. <…> Сегодня на заседании Думы по результатам рассмотрения представления прокурора глава администрации был удален в отставку в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом „О противодействии коррупции“», — говорится в сообщении ведомства. Соколова обвинили летом 2022 года. Следствие считает, что депутат с сентября 2014 по декабрь 2019 года получил взятку в размере 450 тысяч рублей и строительные материалы. Также ему незаконно отремонтировали веранду. Главой Пышмы Соколова избрали в 2013 году. До этого он работал в правоохранительных органах, был в уголовном розыске и возглавлял ОВД Пышминского округа и ОВД по Богдановичскому району.

Главу Пышминского округа (Свердловская область) Виктора Соколова, ставшего фигурантом уголовного дела по подозрению во взятке, отправили в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По представлению прокуратуры муниципальная Дума удалили в отставку главу администрации Пышминского городского округа [Виктора Соколова] в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции. <…> Сегодня на заседании Думы по результатам рассмотрения представления прокурора глава администрации был удален в отставку в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом „О противодействии коррупции“», — говорится в сообщении ведомства. Соколова обвинили летом 2022 года. Следствие считает, что депутат с сентября 2014 по декабрь 2019 года получил взятку в размере 450 тысяч рублей и строительные материалы. Также ему незаконно отремонтировали веранду. Главой Пышмы Соколова избрали в 2013 году. До этого он работал в правоохранительных органах, был в уголовном розыске и возглавлял ОВД Пышминского округа и ОВД по Богдановичскому району.