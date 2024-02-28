Свердловского мэра, обвиненного во взятке, отправили в отставку

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Президиум в резиденции губернатора по строительству жилья для сирот. Екатеринбург, соколов виктор
Виктор Соколов является фигурантом уголовного дела Фото:

Главу Пышминского округа (Свердловская область) Виктора Соколова, ставшего фигурантом уголовного дела по подозрению во взятке, отправили в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По представлению прокуратуры муниципальная Дума удалили в отставку главу администрации Пышминского городского округа [Виктора Соколова] в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции. <…> Сегодня на заседании Думы по результатам рассмотрения представления прокурора глава администрации был удален в отставку в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом „О противодействии коррупции“», — говорится в сообщении ведомства.

Соколова обвинили летом 2022 года. Следствие считает, что депутат с сентября 2014 по декабрь 2019 года получил взятку в размере 450 тысяч рублей и строительные материалы. Также ему незаконно отремонтировали веранду.

Главой Пышмы Соколова избрали в 2013 году. До этого он работал в правоохранительных органах, был в уголовном розыске и возглавлял ОВД Пышминского округа и ОВД по Богдановичскому району.

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Главу Пышминского округа (Свердловская область) Виктора Соколова, ставшего фигурантом уголовного дела по подозрению во взятке, отправили в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По представлению прокуратуры муниципальная Дума удалили в отставку главу администрации Пышминского городского округа [Виктора Соколова] в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции. <…> Сегодня на заседании Думы по результатам рассмотрения представления прокурора глава администрации был удален в отставку в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом „О противодействии коррупции“», — говорится в сообщении ведомства. Соколова обвинили летом 2022 года. Следствие считает, что депутат с сентября 2014 по декабрь 2019 года получил взятку в размере 450 тысяч рублей и строительные материалы. Также ему незаконно отремонтировали веранду. Главой Пышмы Соколова избрали в 2013 году. До этого он работал в правоохранительных органах, был в уголовном розыске и возглавлял ОВД Пышминского округа и ОВД по Богдановичскому району.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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