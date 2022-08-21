Источник: арестован свердловский мэр

В июле к Виктору Соколову приходили с обысками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Пышминского городского округа (Свердловская область) Виктор Соколов, у которого в середине июля прошли обыски, мог быть отправлен под домашний арест. Как сообщил URA.RU источник, близкий к местной администрации, в отношении чиновника возбуждено дело о получении взятки. Официального подтверждения этой информации нет.

«Соколова, по имеющимся данным, отправили под домашний арест. Ему изменили статус [в уголовном деле] на обвиняемого», — поделился инсайдер. Другой собеседник агентства уточнил, что не знает о каких-либо решениях по Соколову, но отметил, что еще в пятницу, 19 августа, мэр проходил по делу в качестве свидетеля.

В Камышловском районном суде заявили URA.RU, что какие-либо материалы, связанные с Соколовым, не поступали. В областном СУ СКР воздержались от комментариев по теме, а в администрации городского округа не ответили на звонки корреспондента.

Впервые о внимании силовиков к Соколову стало известно в середине июля. Источники URA.RU сообщали, что к мэру приходили с обысками, но задержать его не смогли — чиновнику стало плохо, и он оказался в больнице. Считается, что интерес правоохранительных органов связан с проваленными муниципальными проектами, на которые были выделены большие суммы из бюджета.