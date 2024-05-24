24 мая 2024

В центре Челябинска перекрыли движение трамваев. Видео

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Замена рельсового полотна на Свердловском проспекте. Челябинск, мигранты, рельсы, шпалы, ремонт дороги, свердловский проспект, гастарбайтеры, рабочие
Ремонтные работы должны завершиться до 29 мая Фото:

Из-за ранее анонсированного ремонта путей на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского в Челябинске до 29 мая закрыли движение трамваев на этом участке. График курсирования общественного транспорта откорректировали.

«Движение трамваев до областной больницы закрыто с 22 часов 24 мая до утра 29 мая. Для экономии пользуйтесь безлимитным проездным либо пересадочным билетом по транспортной карте». — сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Уточняется, что маршруты изменили трамваи № 2, 20, а также троллейбусы № 10, 14, 17. О корректировке движения общественного транспорта ввиду ремонта трамвайных путей ранее сообщили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Транспортники опубликовали наглядную схему.

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Из-за ранее анонсированного ремонта путей на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского в Челябинске до 29 мая закрыли движение трамваев на этом участке. График курсирования общественного транспорта откорректировали. «Движение трамваев до областной больницы закрыто с 22 часов 24 мая до утра 29 мая. Для экономии пользуйтесь безлимитным проездным либо пересадочным билетом по транспортной карте». — сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». Уточняется, что маршруты изменили трамваи № 2, 20, а также троллейбусы № 10, 14, 17. О корректировке движения общественного транспорта ввиду ремонта трамвайных путей ранее сообщили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Транспортники опубликовали наглядную схему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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