Из-за ранее анонсированного ремонта путей на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского в Челябинске до 29 мая закрыли движение трамваев на этом участке. График курсирования общественного транспорта откорректировали.
«Движение трамваев до областной больницы закрыто с 22 часов 24 мая до утра 29 мая. Для экономии пользуйтесь безлимитным проездным либо пересадочным билетом по транспортной карте». — сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
Уточняется, что маршруты изменили трамваи № 2, 20, а также троллейбусы № 10, 14, 17. О корректировке движения общественного транспорта ввиду ремонта трамвайных путей ранее сообщили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Транспортники опубликовали наглядную схему.
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