В Челябинске трамваи и троллейбусы изменят маршрут движения

В Челябинске с 24 по 29 мая трамваи №2, 20 и троллейбусы №10, 14, 17 изменят маршрут движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Трамваи 2, 20 и троллейбусы 10, 14, 17 изменят трассу движения. С 22 часов 24 мая до утра 29 мая закрывается движение трамваев до областной больницы», — говорится в telegram-канале ведомства.
На перекрестке проспектов Ленина и Свердловского начнется ремонт трамвайных путей. Движение троллейбусов №10 и №17 на участке будет закрыто.
Трамвай №2 поедет от ЧЭМКа по улице Кирова до автовокзала, №20 – от поселка Першино по улицам Кирова и Карла Маркса до ЧТЗ. Троллейбусы направят по следующий маршрутам: №10 поедет от пляжа «Солнечный берег» до железнодорожного вокзала, №14 – по улицам Братьев Кашириных, Труда, Энгельса, далее по проспекту Ленина до парка имени Юрия Гагарина.
В обратном направлении троллейбус №14 проследуют по маршруту от парка Гагарина по улице Сони Кривой, далее по Свердловскому и Комсомольскому проспектам, по улицам Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Троллейбус №17 поедет по Молдавской, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Труда, Энгельса, а после по проспекту Ленина до парка Гагарина. Пассажиры временно в качестве альтернативы могут добираться на автобусах №№ 2, 4, 35, 40, 51, 64, 81, 483 или троллейбусах №№ 7, 12, 19, отмечают в региональном миндортрансе.
В Челябинске ранее из-за проведения полумарафона «Забег.РФ» была изменена схема движения автобусов. Движение 19 мая было перекрыто по четырем улицам, девять автобусов меняли маршрут.
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