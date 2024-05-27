Руководитель администрации главы Дагестана отправится на СВО

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Алексей Гасанов отправится на СВО
Алексей Гасанов отправится на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Алексей Гасанов уходит в отставку для участия в спецоперации. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

«Сегодня принято важное для меня кадровое решение. Я поддержал заявление об уходе <...> Алексея Гасанова», — написал Меликов в своем telegram-канале. Он добавил, что Гасанов будет служить в российских подразделениях, участвующих в СВО. 

Ранее замглавы Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отправился добровольцем в зону спецоперации. По его словам, на фронте как нигде ощущается боевое товарищество и взаимовыручка, передает Life

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Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Алексей Гасанов уходит в отставку для участия в спецоперации. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов. «Сегодня принято важное для меня кадровое решение. Я поддержал заявление об уходе <...> Алексея Гасанова», — написал Меликов в своем telegram-канале. Он добавил, что Гасанов будет служить в российских подразделениях, участвующих в СВО.  Ранее замглавы Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отправился добровольцем в зону спецоперации. По его словам, на фронте как нигде ощущается боевое товарищество и взаимовыручка, передает Life. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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