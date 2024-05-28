У фигуранта по делу Чернецкой арестовали имущество

29 мая 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Алексей Шахмаев был арестован после обысков в БЦ Clever Park Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ У директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева (обвиняется в мошенничестве), которого отправили в СИЗО вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией, арестовали имущество. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда. При этом, какое конкретно имущество было арестовано, неизвестно. В облсуде (туда была подана апелляционная жалоба) не смогли это пояснить URA.RU, а в Ленинском райсуде Екатеринбурга, где приняли соответствующее решение, отказались от комментариев. Также тему не комментируют адвокаты Шахмаева и в свердловском СУ СК. Жалобу защитников бизнесмена в облсуде рассмотрят в начале июня. Шахмаев был задержан в марте после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Вместе с ним и Чернецкой также арестовали строителя Василия Петрова (ООО «Шудья»). По версии следствия, они якобы получили от государства крупные вычеты (до миллиарда рублей), предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями. Все трое содержатся в челябинском СИЗО-7. Главное о деле — в сюжете агентства. В мае в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Ему вменяют получение взятки (200 миллионов) и злоупотребление полномочиями. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его до 20 июля. Силовик не признает вину и считает, что его оговорил Шахмаев. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева (обвиняется в мошенничестве), которого отправили в СИЗО вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией, арестовали имущество. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда. При этом, какое конкретно имущество было арестовано, неизвестно. В облсуде (туда была подана апелляционная жалоба) не смогли это пояснить URA.RU, а в Ленинском райсуде Екатеринбурга, где приняли соответствующее решение, отказались от комментариев. Также тему не комментируют адвокаты Шахмаева и в свердловском СУ СК. Жалобу защитников бизнесмена в облсуде рассмотрят в начале июня. Шахмаев был задержан в марте после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Вместе с ним и Чернецкой также арестовали строителя Василия Петрова (ООО «Шудья»). По версии следствия, они якобы получили от государства крупные вычеты (до миллиарда рублей), предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями. Все трое содержатся в челябинском СИЗО-7. Главное о деле — в сюжете агентства. В мае в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Ему вменяют получение взятки (200 миллионов) и злоупотребление полномочиями. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его до 20 июля. Силовик не признает вину и считает, что его оговорил Шахмаев. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.