Фигуранта по делу Чернецкой отказались выпускать из СИЗО

28 мая 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

На время следствия Шахмаев оставлен под арестом (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Свердловский областной суд отказался выпускать из-под стражи директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева (обвиняется в мошенничестве), которого ранее отправили в СИЗО вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Заслушав выступления адвокатов и прокурора, суд постановил: решение Ленинского райсуда оставить без изменений», — озвучила судья Наталья Цейзер. Защитники Шахмаева просили избрать ему более мягкую меру пресечения. «Оснований для меры пресечения, связанной с лишением свободы, нет. Таких оснований всего три, следователь не ссылался ни на одну из них. <…> Полагать, что наш доверитель сообщил неискреннюю информацию (речь про показания против шефа свердловского УЭБ и ПК Дьякова — прим. URA.RU) нельзя. Все мы читаем СМИ, видим, что слова [Шахмаева] так или иначе нашли свое подтверждение. <…> Кроме того, мы передали следствию загранпаспорт. Поэтому считаю, что постановление суда первой инстанции является необоснованным. Нецелесообразно продолжать применять такую строгую меру пресечения», — пояснил позицию один из адвокатов Шахмаева Константин Виленский. «Шахмаев может скрыться от органов предварительного следствия. У него есть гражданство другой страны», — привела свои аргументы гособвинитель. Чернецкую, Шахмаева и Василия Петрова (ООО «Шудья») задержали в марте после обысков в бизнес-центре Clever Park. Следствие считает, что они получили от государства крупные вычеты (от 500 млн до миллиарда), предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями. Обвиняемые содержатся в челябинском СИЗО-7. Агентство писало, что известно об экс-невестке бывшего екатеринбургского мэра. После этого в деле появился новый фигурант — начальник управления управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Ему вменяют получение взятки (200 миллионов) и злоупотребление полномочиями. Его арестовали до 20 июля. Свою вину силовик не признает. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отказался выпускать из-под стражи директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева (обвиняется в мошенничестве), которого ранее отправили в СИЗО вместе с экс-невесткой бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Заслушав выступления адвокатов и прокурора, суд постановил: решение Ленинского райсуда оставить без изменений», — озвучила судья Наталья Цейзер. Защитники Шахмаева просили избрать ему более мягкую меру пресечения. «Оснований для меры пресечения, связанной с лишением свободы, нет. Таких оснований всего три, следователь не ссылался ни на одну из них. <…> Полагать, что наш доверитель сообщил неискреннюю информацию (речь про показания против шефа свердловского УЭБ и ПК Дьякова — прим. URA.RU) нельзя. Все мы читаем СМИ, видим, что слова [Шахмаева] так или иначе нашли свое подтверждение. <…> Кроме того, мы передали следствию загранпаспорт. Поэтому считаю, что постановление суда первой инстанции является необоснованным. Нецелесообразно продолжать применять такую строгую меру пресечения», — пояснил позицию один из адвокатов Шахмаева Константин Виленский. «Шахмаев может скрыться от органов предварительного следствия. У него есть гражданство другой страны», — привела свои аргументы гособвинитель. Чернецкую, Шахмаева и Василия Петрова (ООО «Шудья») задержали в марте после обысков в бизнес-центре Clever Park. Следствие считает, что они получили от государства крупные вычеты (от 500 млн до миллиарда), предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями. Обвиняемые содержатся в челябинском СИЗО-7. Агентство писало, что известно об экс-невестке бывшего екатеринбургского мэра. После этого в деле появился новый фигурант — начальник управления управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Ему вменяют получение взятки (200 миллионов) и злоупотребление полномочиями. Его арестовали до 20 июля. Свою вину силовик не признает. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.