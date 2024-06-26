Назван легкий способ определить рак по пальцам рук

Некоторые особенности, появившиеся на пальцах рук, могут быть предвестниками серьезных заболеваний, таких как сердечные болезни, рак легких или лейкемия. Одним из таких симптомов является увеличение кончиков пальцев и более округлые ногти с блестящей кожей вокруг них.
«Некоторые симптомы пальцев могут быть предупреждающими признаками сердечных заболеваний, рака легких или лейкемии. Одним из таких симптомов является косолапость, из-за которой кончики пальцев кажутся увеличенными, а ногти более изогнутыми, что сопровождается блестящей кожей вокруг них», —
Подобное состояние может указывать на проблемы с легкими или сердцем, включая некоторые виды рака. Кроме того, необъяснимые синяки на пальцах, которые отличаются от обычных травм, могут быть ранним предупреждением о лейкемии — одном из видов рака крови. Такие симптомы следует немедленно показать врачу, заключил автор.
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