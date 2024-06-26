Назван легкий способ определить рак по пальцам рук

Bristol Live: увеличенные кончики пальцев могут указывать на онкологию

26 июня 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Онкологическое заболевание можно определить по пальцам рук Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Некоторые особенности, появившиеся на пальцах рук, могут быть предвестниками серьезных заболеваний, таких как сердечные болезни, рак легких или лейкемия. Одним из таких симптомов является увеличение кончиков пальцев и более округлые ногти с блестящей кожей вокруг них. «Некоторые симптомы пальцев могут быть предупреждающими признаками сердечных заболеваний, рака легких или лейкемии. Одним из таких симптомов является косолапость, из-за которой кончики пальцев кажутся увеличенными, а ногти более изогнутыми, что сопровождается блестящей кожей вокруг них», — говорится в материале Bristol Live. Подобное состояние может указывать на проблемы с легкими или сердцем, включая некоторые виды рака. Кроме того, необъяснимые синяки на пальцах, которые отличаются от обычных травм, могут быть ранним предупреждением о лейкемии — одном из видов рака крови. Такие симптомы следует немедленно показать врачу, заключил автор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые особенности, появившиеся на пальцах рук, могут быть предвестниками серьезных заболеваний, таких как сердечные болезни, рак легких или лейкемия. Одним из таких симптомов является увеличение кончиков пальцев и более округлые ногти с блестящей кожей вокруг них. «Некоторые симптомы пальцев могут быть предупреждающими признаками сердечных заболеваний, рака легких или лейкемии. Одним из таких симптомов является косолапость, из-за которой кончики пальцев кажутся увеличенными, а ногти более изогнутыми, что сопровождается блестящей кожей вокруг них», — говорится в материале Bristol Live. Подобное состояние может указывать на проблемы с легкими или сердцем, включая некоторые виды рака. Кроме того, необъяснимые синяки на пальцах, которые отличаются от обычных травм, могут быть ранним предупреждением о лейкемии — одном из видов рака крови. Такие симптомы следует немедленно показать врачу, заключил автор.