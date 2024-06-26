Назван легкий способ определить рак по пальцам рук

Bristol Live: увеличенные кончики пальцев могут указывать на онкологию
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, медсестра, капельница, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, врач, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
Онкологическое заболевание можно определить по пальцам рук Фото:

Некоторые особенности, появившиеся на пальцах рук, могут быть предвестниками серьезных заболеваний, таких как сердечные болезни, рак легких или лейкемия. Одним из таких симптомов является увеличение кончиков пальцев и более округлые ногти с блестящей кожей вокруг них.

«Некоторые симптомы пальцев могут быть предупреждающими признаками сердечных заболеваний, рака легких или лейкемии. Одним из таких симптомов является косолапость, из-за которой кончики пальцев кажутся увеличенными, а ногти более изогнутыми, что сопровождается блестящей кожей вокруг них», — говорится в материале Bristol Live.

Подобное состояние может указывать на проблемы с легкими или сердцем, включая некоторые виды рака. Кроме того, необъяснимые синяки на пальцах, которые отличаются от обычных травм, могут быть ранним предупреждением о лейкемии — одном из видов рака крови. Такие симптомы следует немедленно показать врачу, заключил автор.

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Некоторые особенности, появившиеся на пальцах рук, могут быть предвестниками серьезных заболеваний, таких как сердечные болезни, рак легких или лейкемия. Одним из таких симптомов является увеличение кончиков пальцев и более округлые ногти с блестящей кожей вокруг них. «Некоторые симптомы пальцев могут быть предупреждающими признаками сердечных заболеваний, рака легких или лейкемии. Одним из таких симптомов является косолапость, из-за которой кончики пальцев кажутся увеличенными, а ногти более изогнутыми, что сопровождается блестящей кожей вокруг них», — говорится в материале Bristol Live. Подобное состояние может указывать на проблемы с легкими или сердцем, включая некоторые виды рака. Кроме того, необъяснимые синяки на пальцах, которые отличаются от обычных травм, могут быть ранним предупреждением о лейкемии — одном из видов рака крови. Такие симптомы следует немедленно показать врачу, заключил автор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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