27 июля 2024

МЧС предупредило свердловчан о мощных ливнях

МЧС: в Свердловской области 29 июля ожидаются мощные ливни
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе 29 июля ожидаются ливни
В регионе 29 июля ожидаются ливни Фото:

В Свердловской области 29 июля ожидаются очень сильные ливни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«29 июля местами в Свердловской области ожидается сильный дождь», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали свердловчан быть внимательнее и бдительнее.

Прохладная и дождливая погода сохранится в регионе и в течение первой недели августа. Все потому, что на Свердловскую область идет новый циклон.

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В Свердловской области 29 июля ожидаются очень сильные ливни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «29 июля местами в Свердловской области ожидается сильный дождь», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали свердловчан быть внимательнее и бдительнее. Прохладная и дождливая погода сохранится в регионе и в течение первой недели августа. Все потому, что на Свердловскую область идет новый циклон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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