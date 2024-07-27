МЧС предупредило свердловчан о мощных ливнях

В регионе 29 июля ожидаются ливни
В Свердловской области 29 июля ожидаются очень сильные ливни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«29 июля местами в Свердловской области ожидается сильный дождь», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали свердловчан быть внимательнее и бдительнее.
Прохладная и дождливая погода сохранится в регионе и в течение первой недели августа. Все потому, что на Свердловскую область идет новый циклон.
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