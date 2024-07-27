Синоптик раскрыл, сколько продлится непогода в Свердловской области

На Свердловскую область идет новый циклон, из-за которого дожди и прохладная погода сохранятся в регионе в течение первой недели августа. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Со стороны Европы на восток смещается очередной циклон, который в перспективе также „зависнет“ над регионом. В результате прохладная погода и регулярные осадки сохранятся в Свердловской области не только до конца июля, но в течение первой недели августа», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Екатеринбурге 28 июля будет пасмурно, а также ожидается дождь и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в городе будет варьироваться от 15 до 17 градусов тепла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!