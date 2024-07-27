27 июля 2024

Синоптик раскрыл, сколько продлится непогода в Свердловской области

Первая неделя августа в Свердловской области будет прохладной и дождливой
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге 28 июля будет пасмурно и дождливо (архивное фото)
В Екатеринбурге 28 июля будет пасмурно и дождливо (архивное фото) Фото:

На Свердловскую область идет новый циклон, из-за которого дожди и прохладная погода сохранятся в регионе в течение первой недели августа. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Со стороны Европы на восток смещается очередной циклон, который в перспективе также „зависнет“ над регионом. В результате прохладная погода и регулярные осадки сохранятся в Свердловской области не только до конца июля, но в течение первой недели августа», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге 28 июля будет пасмурно, а также ожидается дождь и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в городе будет варьироваться от 15 до 17 градусов тепла.

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На Свердловскую область идет новый циклон, из-за которого дожди и прохладная погода сохранятся в регионе в течение первой недели августа. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Со стороны Европы на восток смещается очередной циклон, который в перспективе также „зависнет“ над регионом. В результате прохладная погода и регулярные осадки сохранятся в Свердловской области не только до конца июля, но в течение первой недели августа», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 28 июля будет пасмурно, а также ожидается дождь и ветер с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха в городе будет варьироваться от 15 до 17 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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