Около четырех тысяч человек эвакуировали из округа Бьютт (Калифорния) из-за крупного лесного пожара 27 июля. Были разрушены 134 строения, еще 4,2 тысячи находились под угрозой
За прошедшую неделю во всем мире произошли несколько крупных стихийных бедствий. Среди них: лесные пожары и наводнения в американских штатах, пожары в Македонии, засуха на острове Сицилия, смерчи в Нижнекамске, тайфун «Гаеми» в Китае и КНДР, сход оползней в Индии, муссонные дожди в Непале. Фотографии из точек, где произошли природные катаклизмы — в материале URA.RU.
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