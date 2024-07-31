Пожары в Калифорнии, смерчи в РФ, наводнения в Корее: стихийный апокалипсис по всему миру. Фотогалерея

Более 25 тысяч людей эвакуированы из-за лесных пожаров в штате Колорадо 31 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Около четырех тысяч человек эвакуировали из округа Бьютт (Калифорния) из-за крупного лесного пожара 27 июля. Были разрушены 134 строения, еще 4,2 тысячи находились под угрозой Фото:

За прошедшую неделю во всем мире произошли несколько крупных стихийных бедствий. Среди них: лесные пожары и наводнения в американских штатах, пожары в Македонии, засуха на острове Сицилия, смерчи в Нижнекамске, тайфун «Гаеми» в Китае и КНДР, сход оползней в Индии, муссонные дожди в Непале. Фотографии из точек, где произошли природные катаклизмы — в материале URA.RU.

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За прошедшую неделю во всем мире произошли несколько крупных стихийных бедствий. Среди них: лесные пожары и наводнения в американских штатах, пожары в Македонии, засуха на острове Сицилия, смерчи в Нижнекамске, тайфун «Гаеми» в Китае и КНДР, сход оползней в Индии, муссонные дожди в Непале. Фотографии из точек, где произошли природные катаклизмы — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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