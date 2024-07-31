Пожары в Калифорнии, смерчи в РФ, наводнения в Корее: стихийный апокалипсис по всему миру. Фотогалерея

Более 25 тысяч людей эвакуированы из-за лесных пожаров в штате Колорадо 31 июля

31 июля 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Около четырех тысяч человек эвакуировали из округа Бьютт (Калифорния) из-за крупного лесного пожара 27 июля. Были разрушены 134 строения, еще 4,2 тысячи находились под угрозой Фото: Noah Berger/AP/TASS За прошедшую неделю во всем мире произошли несколько крупных стихийных бедствий. Среди них: лесные пожары и наводнения в американских штатах, пожары в Македонии, засуха на острове Сицилия, смерчи в Нижнекамске, тайфун «Гаеми» в Китае и КНДР, сход оползней в Индии, муссонные дожди в Непале. Фотографии из точек, где произошли природные катаклизмы — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За прошедшую неделю во всем мире произошли несколько крупных стихийных бедствий. Среди них: лесные пожары и наводнения в американских штатах, пожары в Македонии, засуха на острове Сицилия, смерчи в Нижнекамске, тайфун «Гаеми» в Китае и КНДР, сход оползней в Индии, муссонные дожди в Непале. Фотографии из точек, где произошли природные катаклизмы — в материале URA.RU.