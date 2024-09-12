Кому дольше всех придется ждать газификации СНТ

Газифицировать дома в СНТ в населенных пунктах и рядом с ними собственники смогут уже в следующем году. Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским напомнил о задаче по проведению газа в садовые товарищества. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Игорь Юшков отмечает, что ждать долго придется лишь тем, чьи СНТ находятся в удалении от городов и поселков.
Мишустин подчеркнул, что газификация садовых товариществ — поручение президента и «важнейший вопрос для людей». Он попросил главу Росреестра доложить, как идет необходимая для этого работа по линии ведомства. Для подведения газа необходимо поставить садовый дом на учет и зарегистрировать права. По словам Олега Скуфинского, организована работа по оперативному определению границ участков, постановке на учет и регистрации прав.
«Когда президент 29 февраля поставил задачу по газификации СНТ, мы без промедления начали эту работу», — сказал глава Росреестра. Ведомство подготовило понятные методические рекомендации, что нужно сделать, чтобы к дому провели газ. Также организовано постоянное взаимодействие с Союзом садоводов и самими СНТ. Ведомство ведет постоянный мониторинг часто задаваемых вопросов и дает ответы на наиболее волнующие.
«Наша подведомственная организация, ППК „Роскадастр“, сегодня способна, что называется, под ключ организовать работы, связанные с газификацией самих СНТ, постановкой на учет и регистрацией прав на дома», — добавил Олег Скуфинский.
Садоводы, чьи товарищества находятся в газифицированных населенных пунктах или рядом с ними, могут подключить газ уже в следующем году, комментирует Игорь Юшков. Также не заставит себя ждать газификация тех СНТ, где она уже частично проведена.
«Первыми подключат тех, у кого уже есть газ в СНТ, потому что собственники с одной улицы скинулись, оплатили, а остальные не захотели это делать по прежним правилам или не смогли договориться. Вторыми будут те, чьи сады расположены совсем рядом с городами и поселками. Расстояние от газопровода до них небольшое, поселок или город — и через дорогу СНТ, так обычно и бывает. В большинстве случаев дополнительных мощностей там не потребуется», — комментирует эксперт.
Сейчас «Газпром» собирает заявки на 2025 год, в следующем году при наличии всех необходимых документов садоводам уже могут провести газ до участков. Дольше всего придется ждать тем, чьи СНТ находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов.
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