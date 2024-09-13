13 сентября 2024

Задержан водитель Mercedes после ночной операции в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , транспорт, мвд, автомобиль, полиция, правоохранительные органы, машина, правоохранительная деятельность
Силовики доставили подозреваемого в отдел (архивное фото) Фото:

Екатеринбургские силовики поймали и доставили в отдел водителя Mercedes, который очевидцы заметили простреленным ночью 14 сентября на улице Щербакова. Информацию о задержании URA.RU подтвердили в управлении МВД России по Екатеринбургу.

«Оперативники седьмого отдела полиции с коллегами из УМВД Екатеринбурга в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали и доставили в ОВД подозреваемого в совершении тяжкого преступления по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщили в ведомстве. При этом в полиции опровергли сведения об использовании оружия. По другим данным, авто могли разбить вручную.

О скоплении силовиков агентство сообщало ранее. По словам очевидцев, на месте происшествия раздавались выстрелы. Там же заметили иномарку с простреленным окном. Из-за ЧП движение на улице было перекрыто на несколько часов.

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Екатеринбургские силовики поймали и доставили в отдел водителя Mercedes, который очевидцы заметили простреленным ночью 14 сентября на улице Щербакова. Информацию о задержании URA.RU подтвердили в управлении МВД России по Екатеринбургу. «Оперативники седьмого отдела полиции с коллегами из УМВД Екатеринбурга в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали и доставили в ОВД подозреваемого в совершении тяжкого преступления по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщили в ведомстве. При этом в полиции опровергли сведения об использовании оружия. По другим данным, авто могли разбить вручную. О скоплении силовиков агентство сообщало ранее. По словам очевидцев, на месте происшествия раздавались выстрелы. Там же заметили иномарку с простреленным окном. Из-за ЧП движение на улице было перекрыто на несколько часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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