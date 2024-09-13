Задержан водитель Mercedes после ночной операции в Екатеринбурге

Екатеринбургские силовики поймали и доставили в отдел водителя Mercedes, который очевидцы заметили простреленным ночью 14 сентября на улице Щербакова. Информацию о задержании URA.RU подтвердили в управлении МВД России по Екатеринбургу.
«Оперативники седьмого отдела полиции с коллегами из УМВД Екатеринбурга в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали и доставили в ОВД подозреваемого в совершении тяжкого преступления по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщили в ведомстве. При этом в полиции опровергли сведения об использовании оружия. По другим данным, авто могли разбить вручную.
О скоплении силовиков агентство сообщало ранее. По словам очевидцев, на месте происшествия раздавались выстрелы. Там же заметили иномарку с простреленным окном. Из-за ЧП движение на улице было перекрыто на несколько часов.
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