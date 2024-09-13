В Екатеринбурге на улице Щербакова вечером 13 сентября произошло задержание тонированного «Мерседеса». По сообщению очевидцев, на месте происшествия раздались выстрелы. Об этом сообщил telegram-канал Zloy_ekb.
«Щербакова, 45 выбежали из машины с пистолетами. На перекрестке было около шести автомобилей с мигалками. „Маски-шоу“ расстреляли Mercedes, достали оттуда человека и уложили лицом на землю», — сообщили очевидцы каналу.
Пользователи мессенджера отметили, что были задержаны все, кто находился в иномарке. В течение длительного времени на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков. К часу ночи 14 сентября движение возобновилось.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской ГАИ. Ожидается ответ.
Из-за инцидента на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков
Фото telegram-канала «Бандитский центр Екб», https://t.me/c/1188054680/22794
Очевидцы обратили внимание на простреленные окна машины
Фото telegram-канала «Бандитский центр Екб», https://t.me/c/1188054680/22794
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В Екатеринбурге на улице Щербакова вечером 13 сентября произошло задержание тонированного «Мерседеса». По сообщению очевидцев, на месте происшествия раздались выстрелы. Об этом сообщил telegram-канал Zloy_ekb. «Щербакова, 45 выбежали из машины с пистолетами. На перекрестке было около шести автомобилей с мигалками. „Маски-шоу“ расстреляли Mercedes, достали оттуда человека и уложили лицом на землю», — сообщили очевидцы каналу. Пользователи мессенджера отметили, что были задержаны все, кто находился в иномарке. В течение длительного времени на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков. К часу ночи 14 сентября движение возобновилось. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской ГАИ. Ожидается ответ.