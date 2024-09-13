13 сентября 2024

В Екатеринбурге полиция оцепила «Мерседес» с простреленными окнами. Фото

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В Екатеринбурге полиция задержала тонированный «Мерседес» Фото:

В Екатеринбурге на улице Щербакова вечером 13 сентября произошло задержание тонированного «Мерседеса». По сообщению очевидцев, на месте происшествия раздались выстрелы. Об этом сообщил telegram-канал Zloy_ekb.

«Щербакова, 45 выбежали из машины с пистолетами. На перекрестке было около шести автомобилей с мигалками. „Маски-шоу“ расстреляли Mercedes, достали оттуда человека и уложили лицом на землю», — сообщили очевидцы каналу.

Пользователи мессенджера отметили, что были задержаны все, кто находился в иномарке. В течение длительного времени на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков. К часу ночи 14 сентября движение возобновилось.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской ГАИ. Ожидается ответ.

Из-за инцидента на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков
Из-за инцидента на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков

Очевидцы обратили внимание на простреленные окна машины
Очевидцы обратили внимание на простреленные окна машины

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В Екатеринбурге на улице Щербакова вечером 13 сентября произошло задержание тонированного «Мерседеса». По сообщению очевидцев, на месте происшествия раздались выстрелы. Об этом сообщил telegram-канал Zloy_ekb. «Щербакова, 45 выбежали из машины с пистолетами. На перекрестке было около шести автомобилей с мигалками. „Маски-шоу“ расстреляли Mercedes, достали оттуда человека и уложили лицом на землю», — сообщили очевидцы каналу. Пользователи мессенджера отметили, что были задержаны все, кто находился в иномарке. В течение длительного времени на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков. К часу ночи 14 сентября движение возобновилось. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской ГАИ. Ожидается ответ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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