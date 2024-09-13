В Екатеринбурге полиция оцепила «Мерседес» с простреленными окнами. Фото

14 сентября 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге полиция задержала тонированный «Мерседес» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Щербакова вечером 13 сентября произошло задержание тонированного «Мерседеса». По сообщению очевидцев, на месте происшествия раздались выстрелы. Об этом сообщил telegram-канал Zloy_ekb. «Щербакова, 45 выбежали из машины с пистолетами. На перекрестке было около шести автомобилей с мигалками. „Маски-шоу“ расстреляли Mercedes, достали оттуда человека и уложили лицом на землю», — сообщили очевидцы каналу. Пользователи мессенджера отметили, что были задержаны все, кто находился в иномарке. В течение длительного времени на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков. К часу ночи 14 сентября движение возобновилось. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской ГАИ. Ожидается ответ. Из-за инцидента на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков Фото telegram-канала «Бандитский центр Екб», https://t.me/c/1188054680/22794 Очевидцы обратили внимание на простреленные окна машины Фото telegram-канала «Бандитский центр Екб», https://t.me/c/1188054680/22794 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Щербакова вечером 13 сентября произошло задержание тонированного «Мерседеса». По сообщению очевидцев, на месте происшествия раздались выстрелы. Об этом сообщил telegram-канал Zloy_ekb. «Щербакова, 45 выбежали из машины с пистолетами. На перекрестке было около шести автомобилей с мигалками. „Маски-шоу“ расстреляли Mercedes, достали оттуда человека и уложили лицом на землю», — сообщили очевидцы каналу. Пользователи мессенджера отметили, что были задержаны все, кто находился в иномарке. В течение длительного времени на улице Щербакова было перекрыто несколько перекрестков. К часу ночи 14 сентября движение возобновилось. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской ГАИ. Ожидается ответ.