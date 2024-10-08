В Челябинской области вдвое выросло число мужчин с раком простаты

В Челябинской области с 2021 по 2023 годы количество выявленных случаев рака простаты увеличилось почти в два раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»).
«В 2021 году рак простаты занимал пятое место среди самых распространенных случаев онкологических заболеваний жителей Челябинской области. Было выявлено 1363 заболевания или 86,4 случая на 100 тысяч населения. В 2022 году количество заболевших выросло до 1709 человек, но осталось на пятом месте, а в 2023 году — до 2381 человека или 152,6 случаев на 100 тысяч населения, встав на первое место», — говорится в статистических данных заболеваемости жителей региона злокачественными новообразованиями за 2021—2023 годы.
Количество выявленных случаев рака простаты напрямую зависит от роста количества жителей, которые своевременно прошли диспансеризацию, которая позволяет обнаружить новообразование на ранних стадиях. Кроме того, на данные показатели влияют доступность оказания медицинской помощи и улучшение диагностики.
Ранее главврач горбольницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов рассказал, что краснота глаз из-за лопнувших сосудов может быть признаком рака. Кроме того, Тарасов назвал признаки начинающегося рака легких.
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