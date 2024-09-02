Неочевидные признаки рака легких на начальной стадии назвал врач Тарасов

Челябинский врач Тарасов: рак легких на начальной стадии похож на простуду

03 сентября 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

Флюрография поможет выявить рак легких на ранней стадии, говорит Тарасов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На начальной стадии рак легких можно принять за простуду. Сначала пропадает голос, и вы говорите шепотом. Затем появляется постоянный кашель, но не обычный, а с першением в горле, которое хочется прокашлять. О первых симптомах рака легких рассказал главный врач челябинский городской больницы №1 Дмитрий Тарасов. «Сначала может пропасть голос: вам может казаться, что вы говорите очень громко, а на деле это шепот. Затем появился постоянный кашель, но не обычный, а с першением в горле, которое хочется прокашлять», — написал Тарасов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Странный запах, который похож на горящее мясо, — еще один симптом рака легкий. Сначала у рака легких нет специфических признаков, но по мере роста опухоли могут появиться усталость и недомогание, повышенная температура, тела, влажный кашель с мокротой, шумное и тяжелое дыхание, набухание лимфоузлов, частые инфекции. Спустя время рак легких проявит себя в виде боли в груди, нехватки воздуха, отдышке, крови в мокроте, головокружении, снижении веса и потери аппетита. Распознать рак легких на ранних стадиях непросто, а лечение на поздних этапах не гарантирует выздоровления, отмечает врач. Поэтому нужно регулярно проходить обследования. Выявить рак легких можно с помощью флюорографии, поясняет Тарасов. Более 90% случаев возникновение рака легких связаны с курением. В группе риска также люди, которые часто контактируют с источниками радиации, асбестом, солями цветных и тяжелых металлов. Важный фактор — наследственность и хронические заболевания бронхолегочной системы. Только один процент людей заболевают раком легких без этих факторов. Онколог Видновской клинической больницы минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков ранее рассказал, как распознать рак легких с первых дней появления. Слабость и зуд могут быть первыми признаками рака легких. По мнению врача, такие симптомы нельзя оставлять без внимания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На начальной стадии рак легких можно принять за простуду. Сначала пропадает голос, и вы говорите шепотом. Затем появляется постоянный кашель, но не обычный, а с першением в горле, которое хочется прокашлять. О первых симптомах рака легких рассказал главный врач челябинский городской больницы №1 Дмитрий Тарасов. «Сначала может пропасть голос: вам может казаться, что вы говорите очень громко, а на деле это шепот. Затем появился постоянный кашель, но не обычный, а с першением в горле, которое хочется прокашлять», — написал Тарасов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Странный запах, который похож на горящее мясо, — еще один симптом рака легкий. Сначала у рака легких нет специфических признаков, но по мере роста опухоли могут появиться усталость и недомогание, повышенная температура, тела, влажный кашель с мокротой, шумное и тяжелое дыхание, набухание лимфоузлов, частые инфекции. Спустя время рак легких проявит себя в виде боли в груди, нехватки воздуха, отдышке, крови в мокроте, головокружении, снижении веса и потери аппетита. Распознать рак легких на ранних стадиях непросто, а лечение на поздних этапах не гарантирует выздоровления, отмечает врач. Поэтому нужно регулярно проходить обследования. Выявить рак легких можно с помощью флюорографии, поясняет Тарасов. Более 90% случаев возникновение рака легких связаны с курением. В группе риска также люди, которые часто контактируют с источниками радиации, асбестом, солями цветных и тяжелых металлов. Важный фактор — наследственность и хронические заболевания бронхолегочной системы. Только один процент людей заболевают раком легких без этих факторов. Онколог Видновской клинической больницы минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков ранее рассказал, как распознать рак легких с первых дней появления. Слабость и зуд могут быть первыми признаками рака легких. По мнению врача, такие симптомы нельзя оставлять без внимания.