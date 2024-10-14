На легендарное шоу в Екатеринбурге продают билеты за 18 тысяч

В Екатеринбурге на шоу LAB с Антоном Беляевым продают билеты за 18 тысяч
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Фестиваль Ural Music Night (продолжение). Екатеринбург, беляев антон, therr maitz
Антон Беляев выступал в Екатеринбурге на «Ночи музыки» бесплатно Фото:

Мегапопулярное шоу LAB, которое собирало по 13 миллионов просмотров на YouTube, пройдет в Екатеринбурге 1 ноября. Посетить мероприятие, где музыкант Антон Беляев в сопровождении хора, оркестра и при участии звездных гостей исполнит аранжировки на популярные песни можно как за 3,5 тысячи рублей, так и за 18 тысяч.

Самые дешевые места находятся в бельэтаже, самые дорогие — в гранд-партере. «Вы услышите лучшее из всего творчества этого музыкального коллектива: старые и новые композиции, свободные импровизации — много драйва и только хорошая музыка», — сказано в анонсе.

Также 28 ноября в Екатеринбург приедут певцы Анжелика Варум и Леонид Агутин. Билеты на их концерт практически раскупили, несмотря на то, что посетителям предлагают места на 15 тысяч рублей.

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Мегапопулярное шоу LAB, которое собирало по 13 миллионов просмотров на YouTube, пройдет в Екатеринбурге 1 ноября. Посетить мероприятие, где музыкант Антон Беляев в сопровождении хора, оркестра и при участии звездных гостей исполнит аранжировки на популярные песни можно как за 3,5 тысячи рублей, так и за 18 тысяч. Самые дешевые места находятся в бельэтаже, самые дорогие — в гранд-партере. «Вы услышите лучшее из всего творчества этого музыкального коллектива: старые и новые композиции, свободные импровизации — много драйва и только хорошая музыка», — сказано в анонсе. Также 28 ноября в Екатеринбург приедут певцы Анжелика Варум и Леонид Агутин. Билеты на их концерт практически раскупили, несмотря на то, что посетителям предлагают места на 15 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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