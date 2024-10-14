На легендарное шоу в Екатеринбурге продают билеты за 18 тысяч

В Екатеринбурге на шоу LAB с Антоном Беляевым продают билеты за 18 тысяч

14 октября 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Антон Беляев выступал в Екатеринбурге на «Ночи музыки» бесплатно Фото: Илья Московец © URA.RU Мегапопулярное шоу LAB, которое собирало по 13 миллионов просмотров на YouTube, пройдет в Екатеринбурге 1 ноября. Посетить мероприятие, где музыкант Антон Беляев в сопровождении хора, оркестра и при участии звездных гостей исполнит аранжировки на популярные песни можно как за 3,5 тысячи рублей, так и за 18 тысяч. Самые дешевые места находятся в бельэтаже, самые дорогие — в гранд-партере. «Вы услышите лучшее из всего творчества этого музыкального коллектива: старые и новые композиции, свободные импровизации — много драйва и только хорошая музыка», — сказано в анонсе. Также 28 ноября в Екатеринбург приедут певцы Анжелика Варум и Леонид Агутин. Билеты на их концерт практически раскупили, несмотря на то, что посетителям предлагают места на 15 тысяч рублей. Скриншот с сайта «МТС Live Холл Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мегапопулярное шоу LAB, которое собирало по 13 миллионов просмотров на YouTube, пройдет в Екатеринбурге 1 ноября. Посетить мероприятие, где музыкант Антон Беляев в сопровождении хора, оркестра и при участии звездных гостей исполнит аранжировки на популярные песни можно как за 3,5 тысячи рублей, так и за 18 тысяч. Самые дешевые места находятся в бельэтаже, самые дорогие — в гранд-партере. «Вы услышите лучшее из всего творчества этого музыкального коллектива: старые и новые композиции, свободные импровизации — много драйва и только хорошая музыка», — сказано в анонсе. Также 28 ноября в Екатеринбург приедут певцы Анжелика Варум и Леонид Агутин. Билеты на их концерт практически раскупили, несмотря на то, что посетителям предлагают места на 15 тысяч рублей.