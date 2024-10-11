Агутин и Варум взвинтили цены на концерт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на концерт Агутина и Варум продают билеты за 15 тысяч

11 октября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Леонид Агутин и его супруга выступят 28 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург с концертом приедут Анжелика Варум и Леонид Агутин. Выступление пара перенесла еще в марте 2024 года из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Послушать песни «Я буду всегда с тобой», «Все в твоих руках» и другие хиты уральцам предлагают за 15 тысяч рублей. «Традиционно концерт этой звездной пары становится праздником для тех, кто ценит и любит настоящее творчество, музыку, для тех, кто верит в любовь. Агутин и Варум прекрасно смотрятся вместе и в жизни, и на сцене, неизменно являя собой удивительно гармоничный дуэт. Они умеют говорить о любви так, как никто другой, просто потому, что знают, что это такое», — говорится в анонсе на сайте концертной площадки. Насладиться песнями в гранд-партере можно за 15 тысяч рублей, в настоящий момент таких билетов осталось всего шесть штук. Варианты чуть дешевле — за 5000—6500 рублей — находятся на балконе, она пока есть в наличии. Судя по общей картине, концерт пользуется популярностью, а к 28 ноября возможен даже солд-аут. Выше цены организаторы выставили лишь на концерт группы «Руки Вверх». Места за VIP-столиками на шесть персон продаются от 42 до 60 тысяч рублей. Сам певец Сергей Жуков не догадывался, что в Екатеринбурге появились такие дикие цены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург с концертом приедут Анжелика Варум и Леонид Агутин. Выступление пара перенесла еще в марте 2024 года из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Послушать песни «Я буду всегда с тобой», «Все в твоих руках» и другие хиты уральцам предлагают за 15 тысяч рублей. «Традиционно концерт этой звездной пары становится праздником для тех, кто ценит и любит настоящее творчество, музыку, для тех, кто верит в любовь. Агутин и Варум прекрасно смотрятся вместе и в жизни, и на сцене, неизменно являя собой удивительно гармоничный дуэт. Они умеют говорить о любви так, как никто другой, просто потому, что знают, что это такое», — говорится в анонсе на сайте концертной площадки. Насладиться песнями в гранд-партере можно за 15 тысяч рублей, в настоящий момент таких билетов осталось всего шесть штук. Варианты чуть дешевле — за 5000—6500 рублей — находятся на балконе, она пока есть в наличии. Судя по общей картине, концерт пользуется популярностью, а к 28 ноября возможен даже солд-аут. Выше цены организаторы выставили лишь на концерт группы «Руки Вверх». Места за VIP-столиками на шесть персон продаются от 42 до 60 тысяч рублей. Сам певец Сергей Жуков не догадывался, что в Екатеринбурге появились такие дикие цены.