Агутин и Варум взвинтили цены на концерт в Екатеринбурге

В Екатеринбург с концертом приедут Анжелика Варум и Леонид Агутин. Выступление пара перенесла еще в марте 2024 года из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Послушать песни «Я буду всегда с тобой», «Все в твоих руках» и другие хиты уральцам предлагают за 15 тысяч рублей.
«Традиционно концерт этой звездной пары становится праздником для тех, кто ценит и любит настоящее творчество, музыку, для тех, кто верит в любовь. Агутин и Варум прекрасно смотрятся вместе и в жизни, и на сцене, неизменно являя собой удивительно гармоничный дуэт. Они умеют говорить о любви так, как никто другой, просто потому, что знают, что это такое», — говорится в анонсе на сайте концертной площадки.
Насладиться песнями в гранд-партере можно за 15 тысяч рублей, в настоящий момент таких билетов осталось всего шесть штук. Варианты чуть дешевле — за 5000—6500 рублей — находятся на балконе, она пока есть в наличии. Судя по общей картине, концерт пользуется популярностью, а к 28 ноября возможен даже солд-аут.
Выше цены организаторы выставили лишь на концерт группы «Руки Вверх». Места за VIP-столиками на шесть персон продаются от 42 до 60 тысяч рублей. Сам певец Сергей Жуков не догадывался, что в Екатеринбурге появились такие дикие цены.
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