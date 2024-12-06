В Екатеринбурге по улице Свердлова неизвестные запускали фейерверки прямо из автомобилей. Громкие звуки напугали жителей района посреди ночи. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.
«Время было 00:25, по улице Свердлова торжественно проехали с фейерверками под окнами жилых домов. Вскочили посреди ночи от вспышек и грохота в окнах», — поделился он с telegram-каналом «Злой Екатеринбург».
Ранее URA.RU сообщило, что в Екатеринбурге в очередной раз не будет салюта во время празднования Нового года. Это уже третья отмена крупного фейерверка в честь праздника с 2022 года.
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