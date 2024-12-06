06 декабря 2024

Екатеринбуржцев напугали ночные взрывы. Видео

По центру Екатеринбурга проехались машины с фейерверками
© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 301. Екатеринбург, салют
Неожиданный салют напугал жителей района Фото:

В Екатеринбурге по улице Свердлова неизвестные запускали фейерверки прямо из автомобилей. Громкие звуки напугали жителей района посреди ночи. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.

«Время было 00:25, по улице Свердлова торжественно проехали с фейерверками под окнами жилых домов. Вскочили посреди ночи от вспышек и грохота в окнах», — поделился он с telegram-каналом «Злой Екатеринбург».

Ранее URA.RU сообщило, что в Екатеринбурге в очередной раз не будет салюта во время празднования Нового года. Это уже третья отмена крупного фейерверка в честь праздника с 2022 года.

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В Екатеринбурге по улице Свердлова неизвестные запускали фейерверки прямо из автомобилей. Громкие звуки напугали жителей района посреди ночи. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Время было 00:25, по улице Свердлова торжественно проехали с фейерверками под окнами жилых домов. Вскочили посреди ночи от вспышек и грохота в окнах», — поделился он с telegram-каналом «Злой Екатеринбург». Ранее URA.RU сообщило, что в Екатеринбурге в очередной раз не будет салюта во время празднования Нового года. Это уже третья отмена крупного фейерверка в честь праздника с 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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