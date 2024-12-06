Екатеринбуржцев напугали ночные взрывы. Видео

По центру Екатеринбурга проехались машины с фейерверками

07 декабря 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Неожиданный салют напугал жителей района Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге по улице Свердлова неизвестные запускали фейерверки прямо из автомобилей. Громкие звуки напугали жителей района посреди ночи. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Время было 00:25, по улице Свердлова торжественно проехали с фейерверками под окнами жилых домов. Вскочили посреди ночи от вспышек и грохота в окнах», — поделился он с telegram-каналом «Злой Екатеринбург». Ранее URA.RU сообщило, что в Екатеринбурге в очередной раз не будет салюта во время празднования Нового года. Это уже третья отмена крупного фейерверка в честь праздника с 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге по улице Свердлова неизвестные запускали фейерверки прямо из автомобилей. Громкие звуки напугали жителей района посреди ночи. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Время было 00:25, по улице Свердлова торжественно проехали с фейерверками под окнами жилых домов. Вскочили посреди ночи от вспышек и грохота в окнах», — поделился он с telegram-каналом «Злой Екатеринбург». Ранее URA.RU сообщило, что в Екатеринбурге в очередной раз не будет салюта во время празднования Нового года. Это уже третья отмена крупного фейерверка в честь праздника с 2022 года.