Екатеринбуржцы останутся без фейерверка на Новый год

В Екатеринбурге в очередной раз не будет салюта во время празднования Нового года. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«Салюта в новогоднюю ночь не будет», — рассказали в мэрии. Это уже третья отмена крупного фейерверка в честь праздника с 2022 года.
Однако новогодним настроением жители Екатеринбурга смогут зарядиться сразу на двух площадках. Например, в Ледовом городке, который впервые установят в Историческом сквере Екатеринбурга. Он проработает до 19 января. Также горожане смогут попасть на каток, который появится на площади 1905 года. Как будет выглядеть главная новогодняя площадка города — в материале URA.RU.
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