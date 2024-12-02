02 декабря 2024

Екатеринбуржцы останутся без фейерверка на Новый год

В Екатеринбурге отменили салют на Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салют на Новый год отменяют с 2022 года
Салют на Новый год отменяют с 2022 года Фото:

В Екатеринбурге в очередной раз не будет салюта во время празднования Нового года. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Салюта в новогоднюю ночь не будет», — рассказали в мэрии. Это уже третья отмена крупного фейерверка в честь праздника с 2022 года.

Однако новогодним настроением жители Екатеринбурга смогут зарядиться сразу на двух площадках. Например, в Ледовом городке, который впервые установят в Историческом сквере Екатеринбурга. Он проработает до 19 января. Также горожане смогут попасть на каток, который появится на площади 1905 года. Как будет выглядеть главная новогодняя площадка города — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в очередной раз не будет салюта во время празднования Нового года. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Салюта в новогоднюю ночь не будет», — рассказали в мэрии. Это уже третья отмена крупного фейерверка в честь праздника с 2022 года. Однако новогодним настроением жители Екатеринбурга смогут зарядиться сразу на двух площадках. Например, в Ледовом городке, который впервые установят в Историческом сквере Екатеринбурга. Он проработает до 19 января. Также горожане смогут попасть на каток, который появится на площади 1905 года. Как будет выглядеть главная новогодняя площадка города — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...