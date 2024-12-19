В детском саду в Дагестане детям вместо мультиков включили прямую линию Путина

В детском саду «Сказка» в Бабаюртовском районе Дагестана детям показали прямую линию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил директор учреждения Роза Байболатова. По ее словам, инициатива просмотра исходила от воспитателей, и касалась только старшей группы детей.
«Дети смотрели не весь эфир, просто хотели показать детям старшей группы как глава государства Путин отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Инициатива была воспитателей, и дети заинтересовались», — заявила Байболатова в интервью «Газете.Ru». Она также отметила, что после просмотра ребята задали несколько вопросов про президента, историю России и государственные символы.
Прямая линия Путина началась 19 декабря в 12:00 по московскому времени. В этом году она совмещена с его ежегодной пресс-конференцией. На ней глава государства подводит итоги года и отвечает на вопросы граждан и представителей СМИ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
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