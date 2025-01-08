Штраф, арест или обязательные работы: что грозит жительнице Кургана за нападение на сотрудницу ПВЗ

Жительница Кургана, устроившая скандал из-за одежды и напавшая на сотрудницу пункта выдачи заказов, вероятно, будет нести административную ответственность. Такого мнения придерживаются источники URA.RU из адвокатского сообщества.
«Скорее всего, женщину ждет административная ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ „Побои“», — поделился мнением с редакцией один из адвокатов, пожелавший остаться неизвестным. По мнению собеседника, оснований для возбуждения уголовного дела нет.
В действиях женщины не прослеживается хулиганских побуждений, которые являются основанием для возбуждения уголовного дела. «Женщина, все-таки, совершала действия не с целью демонстрации неуважения к обществу, а в связи с претензиями по работе к сотруднику маркетплейса», — рассказал адвокат. Также нет признаков причинения вреда здоровью.
Уголовное дело могут возбудить, если женщина имеет непогашенное привлечение к административной или уголовной ответственности за физическое насилие. Но обычно такие люди в новую драку так просто не лезут.
По административной статье о побоях зачинщице грозит штраф от 5 000 до 30 000 рублей. Также вероятны административный арест от 10 до 15 суток, либо обязательные работы от 60 до 120 часов. Возможен иск от сотрудницы, которая может потребовать компенсацию морального вреда в гражданском суде.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском ПВЗ произошел скандал. Клиентка маркетплейса получила отказ в возврате заказа и накинулась на сотрудницу. Чтобы успокоить нервную посетительницу, пришлось вмешаться другим клиентам пункта. Полиция в настоящее время проводит проверку инцидента.
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