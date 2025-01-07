Wildberries поблагодарил менеджера ПВЗ в Кургане за стойкость после нападения

Представители Wildberries поддержали своего менеджера пункта выдачи заказов в Кургане после нападения клиентки. Сотрудницу поблагодарили за стойкость в непростой ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«Выражаем благодарность менеджеру ПВЗ в Кургане за стойкость и сохранение самообладания. Wildberries проводит внутреннюю проверку по факту инцидента, случившегося в пункте выдачи заказов», — передает News.ru со ссылкой на представителей маркетплейса.
Ранее в ПВЗ Wildberries в Кургане горожанка принесла на возврат детский костюм, потому что он якобы был грязный, и обвинила в этом сотрудницу маркетплейса. Ей предложили оформить возврат. Затем недовольная клиентка набросилась на девушку из ПВЗ и принялась таскать ее волосы. Окружающие смогли с трудом утихомирить клиентку. Сотрудники полиции проводят проверку инцидента.
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