07 января 2025
06 января 2025

Wildberries поблагодарил менеджера ПВЗ в Кургане за стойкость после нападения

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В маркетплейсе поддержали своего сотрудника
В маркетплейсе поддержали своего сотрудника Фото:

Представители Wildberries поддержали своего менеджера пункта выдачи заказов в Кургане после нападения клиентки. Сотрудницу поблагодарили за стойкость в непростой ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Выражаем благодарность менеджеру ПВЗ в Кургане за стойкость и сохранение самообладания. Wildberries проводит внутреннюю проверку по факту инцидента, случившегося в пункте выдачи заказов», — передает News.ru со ссылкой на представителей маркетплейса.

Ранее в ПВЗ Wildberries в Кургане горожанка принесла на возврат детский костюм, потому что он якобы был грязный, и обвинила в этом сотрудницу маркетплейса. Ей предложили оформить возврат. Затем недовольная клиентка набросилась на девушку из ПВЗ и принялась таскать ее волосы. Окружающие смогли с трудом утихомирить клиентку. Сотрудники полиции проводят проверку инцидента.

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Представители Wildberries поддержали своего менеджера пункта выдачи заказов в Кургане после нападения клиентки. Сотрудницу поблагодарили за стойкость в непростой ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. «Выражаем благодарность менеджеру ПВЗ в Кургане за стойкость и сохранение самообладания. Wildberries проводит внутреннюю проверку по факту инцидента, случившегося в пункте выдачи заказов», — передает News.ru со ссылкой на представителей маркетплейса. Ранее в ПВЗ Wildberries в Кургане горожанка принесла на возврат детский костюм, потому что он якобы был грязный, и обвинила в этом сотрудницу маркетплейса. Ей предложили оформить возврат. Затем недовольная клиентка набросилась на девушку из ПВЗ и принялась таскать ее волосы. Окружающие смогли с трудом утихомирить клиентку. Сотрудники полиции проводят проверку инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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