Екатеринбуржца, изнасиловавшего 11-летнего мальчика, отправили в СИЗО

Заседание прошло в Верх-Исетском райсуде Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге арестовали 36-летнего Максима Н., которого обвиняют в сексуальном насилии над 11-летним учеником одного из лицеев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 марта включительно», — следует из сообщения. Решение принял Верх-Исетский районный суд.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина был знаком с матерью ребенка. Воспользовавшись ее доверием, он улучил момент и надругался над ее сыном. Фигуранта задержали по горячим следам. Экспертиза показала, что он был пьян. Уголовное дело заведено по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера».