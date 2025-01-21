Екатеринбуржца, изнасиловавшего 11-летнего мальчика, отправили в СИЗО

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Заседание прошло в Верх-Исетском райсуде Фото:

В Екатеринбурге арестовали 36-летнего Максима Н., которого обвиняют в сексуальном насилии над 11-летним учеником одного из лицеев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 марта включительно», — следует из сообщения. Решение принял Верх-Исетский районный суд.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина был знаком с матерью ребенка. Воспользовавшись ее доверием, он улучил момент и надругался над ее сыном. Фигуранта задержали по горячим следам. Экспертиза показала, что он был пьян. Уголовное дело заведено по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера».

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В Екатеринбурге арестовали 36-летнего Максима Н., которого обвиняют в сексуальном насилии над 11-летним учеником одного из лицеев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 марта включительно», — следует из сообщения. Решение принял Верх-Исетский районный суд. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина был знаком с матерью ребенка. Воспользовавшись ее доверием, он улучил момент и надругался над ее сыном. Фигуранта задержали по горячим следам. Экспертиза показала, что он был пьян. Уголовное дело заведено по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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