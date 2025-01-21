Екатеринбуржца, изнасиловавшего 11-летнего мальчика, отправили в СИЗО

В Екатеринбурге арестовали 36-летнего Максима Н., которого обвиняют в сексуальном насилии над 11-летним учеником одного из лицеев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.
«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 марта включительно», — следует из сообщения. Решение принял Верх-Исетский районный суд.
Ранее URA.RU сообщало, что мужчина был знаком с матерью ребенка. Воспользовавшись ее доверием, он улучил момент и надругался над ее сыном. Фигуранта задержали по горячим следам. Экспертиза показала, что он был пьян. Уголовное дело заведено по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера».
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