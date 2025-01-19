Пьяный екатеринбуржец изнасиловал лицеиста

Житель Екатеринбурга задержан силовиками по подозрению в сексуальном насилии над 11-летним учеником одного из лицеев. Мужчина в момент предполагаемого преступления был пьян, сообщил URA.RU источник.
«36-летний мужчина был знаком с матерью ребенка. Воспользовавшись ее доверием, он улучил момент и надругался над ее сыном. Подозреваемый был задержан по горячим следам и во всем признался», — сказал собеседник агентства.
Экспертиза показала, что вероятный педофил был пьян. Сейчас он находится в изоляторе, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского следственного комитета от комментария отказались.
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