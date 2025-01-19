19 января 2025

Пьяный екатеринбуржец изнасиловал лицеиста

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, решетка, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Ранее подозреваемый уже был судим, но по другой тяжкой статье (архивное фото) Фото:

Житель Екатеринбурга задержан силовиками по подозрению в сексуальном насилии над 11-летним учеником одного из лицеев. Мужчина в момент предполагаемого преступления был пьян, сообщил URA.RU источник.

«36-летний мужчина был знаком с матерью ребенка. Воспользовавшись ее доверием, он улучил момент и надругался над ее сыном. Подозреваемый был задержан по горячим следам и во всем признался», — сказал собеседник агентства.

Экспертиза показала, что вероятный педофил был пьян. Сейчас он находится в изоляторе, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского следственного комитета от комментария отказались.

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Житель Екатеринбурга задержан силовиками по подозрению в сексуальном насилии над 11-летним учеником одного из лицеев. Мужчина в момент предполагаемого преступления был пьян, сообщил URA.RU источник. «36-летний мужчина был знаком с матерью ребенка. Воспользовавшись ее доверием, он улучил момент и надругался над ее сыном. Подозреваемый был задержан по горячим следам и во всем признался», — сказал собеседник агентства. Экспертиза показала, что вероятный педофил был пьян. Сейчас он находится в изоляторе, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского следственного комитета от комментария отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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