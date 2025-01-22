Назначен Генеральный прокурор России

Игорь Краснов снова занял высокий пост
Президент России Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на пост генерального прокурора страны. Указ об этом опубликован на портале правовых актов.
«Назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации», — сказано в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.
Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на прежний пост
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