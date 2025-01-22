Назначен Генеральный прокурор России

Путин переназначил Краснова на пост генпрокурора
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Игорь Краснов снова занял высокий пост
Игорь Краснов снова занял высокий пост Фото:

Президент России Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на пост генерального прокурора страны. Указ об этом опубликован на портале правовых актов.

«Назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации», — сказано в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.

Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на прежний пост
Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на прежний пост
Фото:

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Президент России Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на пост генерального прокурора страны. Указ об этом опубликован на портале правовых актов. «Назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации», — сказано в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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