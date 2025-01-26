В Севастополе объявили об угрозе ракетного удара

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В Севастополе объявили об угрозе ракетного удара
В Севастополе объявили об угрозе ракетного удара Фото:

В Севастополе объявили об угрозе ракетного удара. Сейчас в городе действует сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Сергей Развозжаев. 

«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!» — сообщил губернатор. Предупреждение он разместил в своем telegram-канале. 

Жителей просят соблюдать меры безопасности и отойти от окон. Морской и наземный общественный транспорт уже приостановил свою работу. 

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В Севастополе объявили об угрозе ракетного удара. Сейчас в городе действует сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Сергей Развозжаев.  «Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!» — сообщил губернатор. Предупреждение он разместил в своем telegram-канале.  Жителей просят соблюдать меры безопасности и отойти от окон. Морской и наземный общественный транспорт уже приостановил свою работу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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