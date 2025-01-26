В Севастополе объявили об угрозе ракетного удара
В Севастополе объявили об угрозе ракетного удара. Сейчас в городе действует сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Сергей Развозжаев.
«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!» — сообщил губернатор. Предупреждение он разместил в своем telegram-канале.
Жителей просят соблюдать меры безопасности и отойти от окон. Морской и наземный общественный транспорт уже приостановил свою работу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.