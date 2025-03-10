В Росреестре ответили на слухи о картах РФ с Харьковым, Одессой и Николаевом

В социальных сетях разошлась информация, что российским госслужащим в кабинеты начали поступать новые карты, на которых Харьков, Одесса и Николаев включены в состав России. Однако эти сообщения не соответствуют действительности. Информацию URA.RU прокомментировали в Росреестре.
«Пределы территории Российской Федерации, в том числе перечень входящих в нее субъектов Российской Федерации, определены Конституцией Российской Федерации. Прохождение государственной границы Российской Федерации устанавливается и изменяется международными договорами Российской Федерации, федеральными законами», — сообщили агентству в Росреестре, организующем проектирование, составление и издание общегеографических и других карт.
Последний раз перечень субъектов, входящих в состав РФ, менялся в 2022 году. Тогда список был дополнен Донецкой Народной Республикой (ДНР), Луганской Народной Республикой (ЛНР), Запорожской и Херсонской областями. Обновленная Конституция России, в которой были отражены эти изменения, была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации 6 октября 2022 года.
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