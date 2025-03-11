11 марта 2025

Айя-Джувайрия и Велислав: топ необычных имен новорожденных озвучен в ХМАО

В ХМАО самыми редкими именами для младенцев стали Айя-Джувайрия и Велислав
© Служба новостей «URA.RU»
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Самым популярным именем у мальчиков снова стал Мухаммад
Самым популярным именем у мальчиков снова стал Мухаммад Фото:

В ХМАО в марте 2025 года самым необычным именем у новорожденных девочек стала Айя-Джувайрия, а у мальчиков — Велислав. Такими данными поделился информационно-аналитический портал ЗАГС.

«По данным на 11 марта 2025 года самыми редкими именами среди девочек в ХМАО стали Айя-Джувайрия, Элиза, Тамара, Суай и Данелия. Среди мальчиков редкими стали имена — Велислав, Хаким, Усмон, Ислом, Эрдем», — сообщается на сайте.

Также был озвучен список самых популярных имен новорожденных в Югре по состоянию на начало марта. Амина, Анна, Сафия, София и Виктория — так чаще всего родителей называли девочек, а мальчиков — Мухаммад, Артем, Михаил, Александр и Мирон.

По итогам 2024 года в ХМАО самым популярным именем у новорожденных мальчиков стал Мухаммад. Так в округе назвали около четырехсот младенцев.

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В ХМАО в марте 2025 года самым необычным именем у новорожденных девочек стала Айя-Джувайрия, а у мальчиков — Велислав. Такими данными поделился информационно-аналитический портал ЗАГС. «По данным на 11 марта 2025 года самыми редкими именами среди девочек в ХМАО стали Айя-Джувайрия, Элиза, Тамара, Суай и Данелия. Среди мальчиков редкими стали имена — Велислав, Хаким, Усмон, Ислом, Эрдем», — сообщается на сайте. Также был озвучен список самых популярных имен новорожденных в Югре по состоянию на начало марта. Амина, Анна, Сафия, София и Виктория — так чаще всего родителей называли девочек, а мальчиков — Мухаммад, Артем, Михаил, Александр и Мирон. По итогам 2024 года в ХМАО самым популярным именем у новорожденных мальчиков стал Мухаммад. Так в округе назвали около четырехсот младенцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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