Айя-Джувайрия и Велислав: топ необычных имен новорожденных озвучен в ХМАО

В ХМАО в марте 2025 года самым необычным именем у новорожденных девочек стала Айя-Джувайрия, а у мальчиков — Велислав. Такими данными поделился информационно-аналитический портал ЗАГС.
«По данным на 11 марта 2025 года самыми редкими именами среди девочек в ХМАО стали Айя-Джувайрия, Элиза, Тамара, Суай и Данелия. Среди мальчиков редкими стали имена — Велислав, Хаким, Усмон, Ислом, Эрдем», — сообщается на сайте.
Также был озвучен список самых популярных имен новорожденных в Югре по состоянию на начало марта. Амина, Анна, Сафия, София и Виктория — так чаще всего родителей называли девочек, а мальчиков — Мухаммад, Артем, Михаил, Александр и Мирон.
По итогам 2024 года в ХМАО самым популярным именем у новорожденных мальчиков стал Мухаммад. Так в округе назвали около четырехсот младенцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!