27 декабря 2024

Арабское имя вновь стало самым популярным за год среди новорожденных в ХМАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мухаммад — имя года у новорожденных мальчиков в ХМАО
Мухаммад — имя года у новорожденных мальчиков в ХМАО Фото:

За 2024 год имя Мухаммад стало самым популярным среди мальчиков, рожденных в ХМАО. Так назвали около четырехсот младенцев. Статистика по региону размещена на онлайн-реестре ЗАГС.

«Мужские имена: Мухаммад (388), Михаил (294), Артем (234), Александр (226), Роман (193)», — говорится в онлайн-реестре. Именно так чаще всего югорские родители называли новорожденных сыновей в 2024 году. В переводе на русский язык арабское имя Мухаммад означает «восхваляемый». Тенденция самого популярного имени у мальчиков сохраняется с 2023 года.

А именем года у новорожденных в ХМАО девочек стала София. На втором месте Анна, а на третьем — Амина. В региональном топе также оказались Ева и Мария.

Популярность имени Мухаммад в округе ранее объяснил политолог Константин Калачев. Он считает, что это связано с финансовой привлекательностью для мигрантов, приезжающих рожать в ХМАО ради детских пособий.

Мухаммад — имя года у новорожденных мальчиков в ХМАО
Мухаммад — имя года у новорожденных мальчиков в ХМАО
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За 2024 год имя Мухаммад стало самым популярным среди мальчиков, рожденных в ХМАО. Так назвали около четырехсот младенцев. Статистика по региону размещена на онлайн-реестре ЗАГС. «Мужские имена: Мухаммад (388), Михаил (294), Артем (234), Александр (226), Роман (193)», — говорится в онлайн-реестре. Именно так чаще всего югорские родители называли новорожденных сыновей в 2024 году. В переводе на русский язык арабское имя Мухаммад означает «восхваляемый». Тенденция самого популярного имени у мальчиков сохраняется с 2023 года. А именем года у новорожденных в ХМАО девочек стала София. На втором месте Анна, а на третьем — Амина. В региональном топе также оказались Ева и Мария. Популярность имени Мухаммад в округе ранее объяснил политолог Константин Калачев. Он считает, что это связано с финансовой привлекательностью для мигрантов, приезжающих рожать в ХМАО ради детских пособий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...