За 2024 год имя Мухаммад стало самым популярным среди мальчиков, рожденных в ХМАО. Так назвали около четырехсот младенцев. Статистика по региону размещена на онлайн-реестре ЗАГС.
«Мужские имена: Мухаммад (388), Михаил (294), Артем (234), Александр (226), Роман (193)», — говорится в онлайн-реестре. Именно так чаще всего югорские родители называли новорожденных сыновей в 2024 году. В переводе на русский язык арабское имя Мухаммад означает «восхваляемый». Тенденция самого популярного имени у мальчиков сохраняется с 2023 года.
А именем года у новорожденных в ХМАО девочек стала София. На втором месте Анна, а на третьем — Амина. В региональном топе также оказались Ева и Мария.
Популярность имени Мухаммад в округе ранее объяснил политолог Константин Калачев. Он считает, что это связано с финансовой привлекательностью для мигрантов, приезжающих рожать в ХМАО ради детских пособий.
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