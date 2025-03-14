Жесткие шутки, Рублевка и брак-бренд с Утяшевой: кумиру миллионов Павлу Воле — 46

Павел Воля — одна из ключевых фигур российского развлекательного ТВ и один из самых высокооплачиваемых комиков страны. Его проекты «Камеди», «Импровизация», «Большой Stand-Up» и «Выжить в Дубае» переворачивают представление о юморе, а любовь с Ляйсан Утяшевой стала настоящим брендом. 14 марта комику исполняется 46 лет. Путь Павла Воли от пензенского юноши до медийной персоны, владельца элитной недвижимости и талантливого бизнесмена — в биографии URA.RU.
Детство, юность и начало карьеры
Павел Воля родился 14 марта 1979 года в Пензе. Несмотря на слухи о псевдонимах, его настоящее имя — Павел Воля. В три года у него родилась сестра Ольга, которая теперь работает гримером в Comedy Club Production. Родители Павла — русские, а его фамилия происходит от древнерусского прозвища «Воля», означавшего «милый».
В детстве Павел увлекался гуманитарными науками, организовывал школьные дискотеки и начал играть в КВН. После школы поступил в Пензенский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. В вузе продолжил КВН в команде «Валеон Дассон» с Тимуром Родригезом и Леонидом Школьником. Команда победила в Первой лиге, но вылетела из Высшей после первой игры.
В 2001 году Павел переехал в Москву. Еще в Пензе он работал диджеем на «Русском радио», так что в столице устроился на «Хит FM». Вскоре начал озвучивать шоу «Масяня», писать сценарии для Игоря Угольникова и вести программу «Ночной флирт» на MTV. Эти проекты стали стартом его карьеры.
Павел Воля в Comedy Club
Поворотным моментом в карьере Павла Воли стало его появление в 2005 году на презентации нового для нашей страны формата шоу — Comedy Club. Он взял на себя роль ведущего и с тех пор прочно закрепился в этом амплуа, найдя свою уникальную манеру: с самого начала его «визитной карточкой» стало знакомство с гостями, которых он остроумно, а порой и довольно жестко поддевал прямо на глазах у публики. Особенно доставалось знаменитостям — их он «разносил» без всякого стеснения.
Его выступление на презентации шоу закрепило за ним образ «гламурного подонка», который строил шутки на циничных и хлестких репликах. Жертвами его юмора часто становились звезды и журналисты, а конфликт с Романом Трахтенбергом даже стал легендарным.
Воля быстро стал одним из ведущих резидентов клуба, наряду с Гариком Мартиросяном, Гариком Харламовым, Тимуром Батрутдиновым и Александром Реввой. Он выступал с монологами в стиле stand-up, среди которых особо запомнились «Карта России», «Про женщин» и обзор азбуки в кубиках. Политические шутки также были его коньком: в 2015 году он представил анекдот про Лукашенко, Путина и Ющенко.
Павел не боялся импровизировать, как в номере с Дмитрием Губерниевым, который сумел «перешутить» резидентов. В 2017 году Воля шокировал публику, упав со второго этажа во время шоу, но, благодаря паркуру, избежал травм. Позже выяснилось, что это была постановочная сцена.
Воля активно сотрудничал с артистами лейбла Black Star, участвуя в миниатюрах с Тимати, Биланом и Егором Кридом. Вместе с Харламовым он выпустил клип-пародию на песни Ольги Бузовой, который набрал миллионы просмотров в соцсетях.
В 2018 году Павел присоединился к акции Ивана Урганта «Усы надежды» в поддержку сборной России по футболу. После выхода команды из группы он пообещал больше не шутить над футболистами со сцены.
На своем YouTube-канале Воля публикует видео с концертов, музыкальные опусы и выступления. Его монологи про «Алиэкспресс», электромобиль «Монарх» и коронавирус продолжают «взрывать» публику. В 2020 году он участвовал в специальном выпуске «Карантин-стайл» с Полиной Гагариной, Ольгой Бузовой и Бастой.
Телепроекты Павла Воли
Павел Воля построил впечатляющую телекарьеру в сотрудничестве с ТНТ и Comedy Club Production. Вместе с Владимиром Турчинским он вел шоу «Смех без правил» и «Убойная лига», а после стал ведущим «Comedy Баттл», созданного в память о коллеге.
Телеопыт комика разнообразен: от участия в развлекательных программах «Где логика?» (с женой Ляйсан) и «Студия Союз» (с Тимуром Родригезом) до ведущего популярного шоу «Импровизация» (2016), где команда комиков создавала юмор без подготовки.
В 2019 году артист стал героем «Прожарки» и заключил рекламный контракт с «Газпромбанком». Позже возглавил денежно-интеллектуальное шоу «Двое на миллион» (2020), а в 2021 году дал грандиозный концерт в «Крокус Сити Холл». 2023 год принес новые проекты: еженедельное «Шоу Воли» и реалити «Выжить в Дубае», где Павел впервые работал в паре с супругой.
Личная жизнь Павла Воли: брак с Ляйсан Утяшевой
Будучи резидентом Comedy Club, Павел Воля познакомился с телеведущей Марикой (Марией Кравцовой). Их отношения длились три года, но в 2010 году пара рассталась. Позже появлялись слухи о романе с Надеждой Сысоевой из Comedy Woman, однако она позже опровергла это, назвав их просто друзьями.
Сейчас Воля женат на чемпионке мира по художественной гимнастике, телеведущей Ляйсан Утяшевой. Они познакомились на съемках, но их отношения начали развиваться лишь спустя четыре года дружбы. Переломным моментом стал трагический период в жизни Утяшевой, когда умерла ее мать. Павел сразу поддержал ее, и с тех пор они неразлучны.
Спустя полгода они сыграли свадьбу, а вскоре узнали, что ждут ребенка. В 2013 году родился сын Роберт, а в 2015 году — дочь София. Супруги стараются не афишировать семейную жизнь и не показывают детей в соцсетях.
Павел признавался в соцсетях, что семья — его главный смысл жизни. «Я обожаю семью, я безумно люблю жену, детей. И это какая-то невероятная любовь. Мои мысли сегодня и всегда о моей семье и моих детях. Я считаю, что в этом и есть главный смысл жизни», — признавался Воля.
Он и Ляйсан не устают устраивать друг другу сюрпризы и признаваться в любви. Их союз считается брендом и одним из эталонов в мире шоу-бизнеса, где многие звезды имеют по несколько браков, а Воля и Утяшева остаются неразлучными. Многие даже приводят их в пример как пару, которая смогла сохранить любовь и уважение на протяжении многих лет. Сами они неоднократно признавались, что секрет их счастливого брака в отсутствии ссор и умении решать все проблемы через разговоры.
Творческая карьера Павла Воли
Музыкальные альбомы
Параллельно с телевизионной деятельностью Павел развивался как музыкальный исполнитель, выпустив ряд альбомов:
- «Respect и Уважуха» (2007) – дебютная работа артиста
- «HOT SUMMER / COLD SUMMER» (2010) – двойной альбом с контрастным настроением
- «Новое» (2012) – третий студийный релиз
- «Мысли и музыка» (2016) – более зрелая работа с философским подтекстом
- Поэтические сборники «Стихи #1» и «Стихи #2» (оба 2018)
Кинороли
- «Платон» (2008) – первая ведущая роль в полнометражном фильме
- «Невеста любой ценой» (2009) – роль Стаса
- «Снегурочка против всех» (2021) – перевоплощение в Евгения Васина
- «Самоирония судьбы» (2022) – современная интерпретация роли Жени Лукашина
Артист также появлялся в камео-ролях в популярных сериалах «Клуб», «Универ», «Деффчонки», «СашаТаня» и других проектах.
Хиты исполнителя
- «Диалог»
- «Радужная песня»
- o«Все будет офигенно»
- o«Мама, мы все стареем»
- «Маме!»
Бизнес и доходы известного комика
Павел Воля зарекомендовал себя не только как талантливый артист, но и как успешный предприниматель. Его годовой доход оценивается примерно в 160 миллионов рублей, что позволило ему войти в первую сотню самых высокооплачиваемых знаменитостей российского шоу-бизнеса.
В 2019 году комик приобрел роскошный дом на Рублевке стоимостью 27 миллионов рублей, куда переехал вместе с супругой Ляйсан Утяшевой и детьми. Их соседкой стала известная телеведущая Ксения Собчак. До этого семейство проживало в особняке в Мытищинском районе.
Помимо основного жилья, в собственности артиста находятся трехкомнатные апартаменты на Павелецкой набережной и квартира в ЖК «Кунцево», которые приносят дополнительный доход от аренды.
Шоумен активно развивает собственные бизнес-проекты. Он создал торговую марку Volya Wear, выпустившую уже три линейки одежды. Также вместе с женой запустил образовательную платформу «Сила Воли», предлагающую онлайн-курсы.
Однако в мае 2024 года в СМИ появилась информация о финансовых сложностях в бизнесе артиста. По данным издания «Страсти», компания ООО «Воля Веар» завершила 2023 год с убытками в размере 3,2 миллиона рублей. При выручке 9,7 миллиона рублей расходы составили 12,9 миллиона. Еще одно предприятие Павла — ООО «Где шоу» — также показало отрицательный результат с чистым убытком в 78 тысяч рублей.
Павел Воля сейчас
Известный юморист не теряет популярности и продолжает активно развиваться в различных творческих направлениях. Перед самым началом 2024 года на экраны вышла новая кинокартина «Иван Васильевич меняет все» с участием команды Comedy Club. В этой комедийной ленте артист, которого когда-то прозвали «гламурным подонком», предстал в образе дипломатического представителя другой страны.
Сценическая деятельность Павла включает регулярные выступления на площадке Comedy Club, а также развитие собственного развлекательного проекта «Шоу Воли». Новогодний выпуск его персональной программы украсили такие известные персоны, как Вадим Галыгин, Марина Кравец, Ольга Бузова и комик Родригез.
С наступлением 2024 года телеканал ТНТ запустил новый сезон реалити «Выжить в Самарканде», продолжающий концепцию ранее успешного проекта «Выжить в Дубае». Телеведущими снова выступили Павел и его жена Ляйсан Утяшева. Среди знаменитостей, отправившихся покорять Узбекистан, оказались музыкант Митя Фомин, певец Влад Топалов, исполнительница НАZИМА, комик Серж Горелый, модель Вики Одинцова и певица Юлия Паршута.
Помимо этого, уже весной 2024 года супружеская пара Воля-Утяшева вернулась в Объединенные Арабские Эмираты для работы над следующим сезоном полюбившегося зрителям шоу «Выжить в Дубае».
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