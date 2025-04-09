В Екатеринбурге задержали авторитета, близкого к ОПС «Уралмаш»

09 апреля 2025 в 16:23 Размер текста - 17 +

Суд уже арестовал мужчину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге силовики задержали авторитетного бизнесмена Александра Тельминова, про которого говорят, что он в свое время был близок к несуществующему ныне ОПС «Уралмаш». Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Александра, который в „нулевые“ работал с „уралмашевскими“, поймали 3 апреля. Его подозревают в крупном вымогательстве у бизнесмена», — сказал собеседник агентства. В Октябрьском райсуде добавили, что Тельминова отправили в СИЗО до 2 июня. Защита уже обжаловала это решение. По словам источника, эпизод, который вменяют Тельминову, предположительно, произошел в детейлинг-центре на Тверитина. Там он со знакомыми избил коммерсанта, требуя деньги. На следующий день, 4 апреля, после задержания Александра спецназ скрутил владельца детейлинг-центра — Александра Эндакова. Это произошло вечером на улице Белинского, когда мужчина ехал на розовом BMW с друзьями. Позже полицейские отпустили их. Владелец центра стал свидетелем по делу и находится под подпиской о невыезде, сказал источник. Эндаков отказался от общения с корреспондентом. В свердловских силовых структурах также не комментируют тему. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики задержали авторитетного бизнесмена Александра Тельминова, про которого говорят, что он в свое время был близок к несуществующему ныне ОПС «Уралмаш». Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Александра, который в „нулевые“ работал с „уралмашевскими“, поймали 3 апреля. Его подозревают в крупном вымогательстве у бизнесмена», — сказал собеседник агентства. В Октябрьском райсуде добавили, что Тельминова отправили в СИЗО до 2 июня. Защита уже обжаловала это решение. По словам источника, эпизод, который вменяют Тельминову, предположительно, произошел в детейлинг-центре на Тверитина. Там он со знакомыми избил коммерсанта, требуя деньги. На следующий день, 4 апреля, после задержания Александра спецназ скрутил владельца детейлинг-центра — Александра Эндакова. Это произошло вечером на улице Белинского, когда мужчина ехал на розовом BMW с друзьями. Позже полицейские отпустили их. Владелец центра стал свидетелем по делу и находится под подпиской о невыезде, сказал источник. Эндаков отказался от общения с корреспондентом. В свердловских силовых структурах также не комментируют тему.