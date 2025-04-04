04 апреля 2025

СОБР устроил облаву посреди дороги в Екатеринбурге. Фото, видео

СОБР устроил облаву посреди дороги в Екатеринбурге. Фото, видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы СОБР были в масках и жилетках
Бойцы СОБР были в масках и жилетках Фото:

В Екатеринбурге на улице Белинского сотрудники правоохранительных органов в масках задержали водителя автомобиля посреди дороги. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Бойцы СОБР были в полной боевой экипировке. Автомобиль остановили посреди дороги, водителя уложили лицом в асфальт», — написал свидетель произошедшего в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Также очевидцы сообщают, что силовики разбили окна автомобиля и были слышны выстрелы.

Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Место задержания
Место задержания
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Белинского сотрудники правоохранительных органов в масках задержали водителя автомобиля посреди дороги. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Бойцы СОБР были в полной боевой экипировке. Автомобиль остановили посреди дороги, водителя уложили лицом в асфальт», — написал свидетель произошедшего в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Также очевидцы сообщают, что силовики разбили окна автомобиля и были слышны выстрелы. Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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