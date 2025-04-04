В Екатеринбурге на улице Белинского сотрудники правоохранительных органов в масках задержали водителя автомобиля посреди дороги. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Бойцы СОБР были в полной боевой экипировке. Автомобиль остановили посреди дороги, водителя уложили лицом в асфальт», — написал свидетель произошедшего в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Также очевидцы сообщают, что силовики разбили окна автомобиля и были слышны выстрелы.
Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!