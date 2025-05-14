Бывший мэр-взяточник с Камчатки лишился кисти руки на исправительных работах

Экс-мэр Петропавловска Иваненко лишился кисти на принудительных работах
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Экс-мэр Петропавловска лишился кисти руки
Экс-мэр Петропавловска лишился кисти руки Фото:

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко получил тяжелую производственную травму в исправительном центре, где отбывает наказание после смягчения приговора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. По данным ведомства, 48-летний осужденный лишился кисти руки в результате несчастного случая при работе с техникой.

«... мужчина, находясь на работах, запрыгнул на движущийся погрузчик и, не удержавшись, упал, его рука попала под колеса транспортного средства. Он получил травму в виде размозжения правого предплечья и кисти», — написали на сайте региональной прокуратуры. Врачи были вынуждены провести ампутацию конечности для спасения жизни пострадавшего.

По факту происшествия прокуратура начала проверку соблюдения правил охраны труда и техники безопасности в исправительном центре. Следственные органы также устанавливают все обстоятельства случившегося, чтобы выяснить наличие возможных нарушений со стороны администрации учреждения и лиц, ответственных за организацию производственной деятельности.

В 2020 году экс-мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко предъявили обвинение в получении взятки в размере двух миллионов рублей, по итогам которого он был приговорен к 5,5 года лишения свободы. Впоследствии против бывшего мэра были выдвинуты новые обвинения, что привело к увеличению срока наказания до восьми лет и шести месяцев. После того как Иваненко провел в колонии пять лет, ему удалось добиться замены оставшейся части наказания на принудительные работы.

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Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко получил тяжелую производственную травму в исправительном центре, где отбывает наказание после смягчения приговора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. По данным ведомства, 48-летний осужденный лишился кисти руки в результате несчастного случая при работе с техникой. «... мужчина, находясь на работах, запрыгнул на движущийся погрузчик и, не удержавшись, упал, его рука попала под колеса транспортного средства. Он получил травму в виде размозжения правого предплечья и кисти», — написали на сайте региональной прокуратуры. Врачи были вынуждены провести ампутацию конечности для спасения жизни пострадавшего. По факту происшествия прокуратура начала проверку соблюдения правил охраны труда и техники безопасности в исправительном центре. Следственные органы также устанавливают все обстоятельства случившегося, чтобы выяснить наличие возможных нарушений со стороны администрации учреждения и лиц, ответственных за организацию производственной деятельности. В 2020 году экс-мэру Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко предъявили обвинение в получении взятки в размере двух миллионов рублей, по итогам которого он был приговорен к 5,5 года лишения свободы. Впоследствии против бывшего мэра были выдвинуты новые обвинения, что привело к увеличению срока наказания до восьми лет и шести месяцев. После того как Иваненко провел в колонии пять лет, ему удалось добиться замены оставшейся части наказания на принудительные работы.
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