Прямые авиарейсы Пермь — Ташкент стартовали с 90-процентной загрузкой

Прямые рейсы из Перми в столицу Узбекистана — Ташкент стартовали с 90%-ной загрузкой. Первый самолет отправился 12 мая. Об этом сообщает минтранс Пермского края.
«12 мая состоялся первый авиарейс по новому маршруту Пермь–Ташкент. Загрузка самолета составила 90%. Перелеты выполняет авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ каждую неделю по понедельникам. Полетная программа продлится до 25 августа. Время в пути — 3 часа 20 минут», — передает министерство в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что заполняемость первого авиарейса из Перми в Минск составила 85%. Полетная программа в Беларусь из краевой столицы стартовала с 1 апреля и продлится до 25 октября 2025 года. Рейсы выполняются дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар».
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