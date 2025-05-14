14 мая 2025

Прямые авиарейсы Пермь — Ташкент стартовали с 90-процентной загрузкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Полеты в Узбекистан будут осуществляться до 25 августа
Полеты в Узбекистан будут осуществляться до 25 августа Фото:

Прямые рейсы из Перми в столицу Узбекистана — Ташкент стартовали с 90%-ной загрузкой. Первый самолет отправился 12 мая. Об этом сообщает минтранс Пермского края.

«12 мая состоялся первый авиарейс по новому маршруту Пермь–Ташкент. Загрузка самолета составила 90%. Перелеты выполняет авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ каждую неделю по понедельникам. Полетная программа продлится до 25 августа. Время в пути — 3 часа 20 минут», — передает министерство в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, что заполняемость первого авиарейса из Перми в Минск составила 85%. Полетная программа в Беларусь из краевой столицы стартовала с 1 апреля и продлится до 25 октября 2025 года. Рейсы выполняются дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар».

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Прямые рейсы из Перми в столицу Узбекистана — Ташкент стартовали с 90%-ной загрузкой. Первый самолет отправился 12 мая. Об этом сообщает минтранс Пермского края. «12 мая состоялся первый авиарейс по новому маршруту Пермь–Ташкент. Загрузка самолета составила 90%. Перелеты выполняет авиакомпания „ЮВТ АЭРО“ каждую неделю по понедельникам. Полетная программа продлится до 25 августа. Время в пути — 3 часа 20 минут», — передает министерство в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что заполняемость первого авиарейса из Перми в Минск составила 85%. Полетная программа в Беларусь из краевой столицы стартовала с 1 апреля и продлится до 25 октября 2025 года. Рейсы выполняются дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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