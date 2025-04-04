Стала известна загрузка первого рейса из Перми в Минск

Минтранс: заполняемость первого авиарейса из Перми в Минск составила 85%
© Служба новостей «URA.RU»
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На борту было 93 пассажира
На борту было 93 пассажира Фото:

Первый рейс из Перми в Минск вылетел почти полный. Полетная программа в Беларусь из краевой столицы стартовала с 1 апреля и продлится до 25 октября 2025 года. 

«Заполняемость первого рейса из Перми в Минск составила 85%. На борту находилось 93 пассажира», — сообщает портал «В курсе.ру » со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар». Борт вмещает в себя 110 мест. Цена за билет стартует от 4,5 тысяч рублей.

Власти региона подчеркивали, что прямое авиасообщение обеспечит удобные поездки для жителей, а также поспособствует развитию исторических, культурных и деловых связей между Россией и Беларусью.

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Первый рейс из Перми в Минск вылетел почти полный. Полетная программа в Беларусь из краевой столицы стартовала с 1 апреля и продлится до 25 октября 2025 года.  «Заполняемость первого рейса из Перми в Минск составила 85%. На борту находилось 93 пассажира», — сообщает портал «В курсе.ру » со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края.  Ранее URA.RU сообщало о том, что рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар». Борт вмещает в себя 110 мест. Цена за билет стартует от 4,5 тысяч рублей. Власти региона подчеркивали, что прямое авиасообщение обеспечит удобные поездки для жителей, а также поспособствует развитию исторических, культурных и деловых связей между Россией и Беларусью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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