Стала известна загрузка первого рейса из Перми в Минск

Первый рейс из Перми в Минск вылетел почти полный. Полетная программа в Беларусь из краевой столицы стартовала с 1 апреля и продлится до 25 октября 2025 года.
«Заполняемость первого рейса из Перми в Минск составила 85%. На борту находилось 93 пассажира», — сообщает портал «В курсе.ру » со ссылкой на Министерство транспорта Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало о том, что рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам на Embraer-190 авиакомпании «Икар». Борт вмещает в себя 110 мест. Цена за билет стартует от 4,5 тысяч рублей.
Власти региона подчеркивали, что прямое авиасообщение обеспечит удобные поездки для жителей, а также поспособствует развитию исторических, культурных и деловых связей между Россией и Беларусью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!