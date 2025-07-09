ТРЦ «Гринвич» возобновляет работу, но есть нюанс

ТРЦ «Гринвич» возобновит работу с 10 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Двери торгового центра для гостей откроются только вечером
Двери торгового центра для гостей откроются только вечером Фото:

ТРЦ «Гринвич» возобновит работу с 10 июля, однако посетители смогут попасть туда только вечером. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торгового центра. 

«Арендаторы могут попасть на свои рабочие места и готовить магазины с 14:00. Для посетителей и горожан ТРЦ будет открыт с 16 часов», — сообщило руководство.

Однако отмечается, что кинотеатры работать пока не будут, закрытыми останутся и зоны для развлечений. «С момента возобновления работы ТРЦ „Гринвич“ будет разрешена только розничная торговля. Развлекательные зоны, кинозалы, а также фудкорт останутся закрытыми до завершения дополнительной проверки», — пояснили в антитеррористической комиссии региона. 

Ранее URA.RU сообщало, что руководство торгового центра приняло решение временно приостановить работу. Это было связано с масштабной модернизацией и интеграцией инженерных и противопожарных систем безопасности.

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ТРЦ «Гринвич» возобновит работу с 10 июля, однако посетители смогут попасть туда только вечером. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торгового центра.  «Арендаторы могут попасть на свои рабочие места и готовить магазины с 14:00. Для посетителей и горожан ТРЦ будет открыт с 16 часов», — сообщило руководство. Однако отмечается, что кинотеатры работать пока не будут, закрытыми останутся и зоны для развлечений. «С момента возобновления работы ТРЦ „Гринвич“ будет разрешена только розничная торговля. Развлекательные зоны, кинозалы, а также фудкорт останутся закрытыми до завершения дополнительной проверки», — пояснили в антитеррористической комиссии региона.  Ранее URA.RU сообщало, что руководство торгового центра приняло решение временно приостановить работу. Это было связано с масштабной модернизацией и интеграцией инженерных и противопожарных систем безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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