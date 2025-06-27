Администрация «Гринвича» выступила с важным заявлением

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Представители ТРЦ принесли свои извинения гостям
Представители ТРЦ принесли свои извинения гостям Фото:

Руководство ТРЦ «Гринвич» приняло решение о временной приостановке работы торгового центра с 30 июня 2025 года. Об этом URA.RU сообщили представители ТРЦ. Это связано с целью обеспечения максимального уровня безопасности для посетителей и сотрудников, а также приведения всех систем в соответствие с современными стандартами.

«Данная мера необходима для комплексной модернизации и интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности. Исторически очереди ТРЦ вводились в эксплуатацию поэтапно, в разные годы, и требуют объединения в единую, надежно функционирующую структуру для гарантированного соответствия актуальным нормам», — пояснили представители.

В «Гринвиче» пообещали приложить все усилия, чтобы минимизировать срок простоя. Информацию о возобновлении работы можно будет увидеть на официальных ресурсах. «Мы приносим извинения арендаторам и посетителям за временные неудобства и благодарим за понимание», — сказали представители. Отметив, что безопасность гостей является абсолютным приоритетом.

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Руководство ТРЦ «Гринвич» приняло решение о временной приостановке работы торгового центра с 30 июня 2025 года. Об этом URA.RU сообщили представители ТРЦ. Это связано с целью обеспечения максимального уровня безопасности для посетителей и сотрудников, а также приведения всех систем в соответствие с современными стандартами. «Данная мера необходима для комплексной модернизации и интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности. Исторически очереди ТРЦ вводились в эксплуатацию поэтапно, в разные годы, и требуют объединения в единую, надежно функционирующую структуру для гарантированного соответствия актуальным нормам», — пояснили представители. В «Гринвиче» пообещали приложить все усилия, чтобы минимизировать срок простоя. Информацию о возобновлении работы можно будет увидеть на официальных ресурсах. «Мы приносим извинения арендаторам и посетителям за временные неудобства и благодарим за понимание», — сказали представители. Отметив, что безопасность гостей является абсолютным приоритетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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