Администрация «Гринвича» выступила с важным заявлением

Руководство ТРЦ «Гринвич» приняло решение о временной приостановке работы торгового центра с 30 июня 2025 года. Об этом URA.RU сообщили представители ТРЦ. Это связано с целью обеспечения максимального уровня безопасности для посетителей и сотрудников, а также приведения всех систем в соответствие с современными стандартами.
«Данная мера необходима для комплексной модернизации и интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности. Исторически очереди ТРЦ вводились в эксплуатацию поэтапно, в разные годы, и требуют объединения в единую, надежно функционирующую структуру для гарантированного соответствия актуальным нормам», — пояснили представители.
В «Гринвиче» пообещали приложить все усилия, чтобы минимизировать срок простоя. Информацию о возобновлении работы можно будет увидеть на официальных ресурсах. «Мы приносим извинения арендаторам и посетителям за временные неудобства и благодарим за понимание», — сказали представители. Отметив, что безопасность гостей является абсолютным приоритетом.
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