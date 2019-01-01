И власти, и общественники сходятся в том, что кардинально изменить ситуацию в регионе может новая современная система мониторинга. В Челябинске она уже установлена, сейчас идет ее отладка.



Система состоит из 17 постов – это больше, чем требуется по нормативам, они фиксируют и автоматически передают информацию о состоянии воздуха в центральный пункт. Помимо этого, областные власти устанавливают также сигнальную систему - малые посты, которые будут располагаться вокруг крупных промышленных зон и автоматически фиксировать данные о состоянии воздуха.



До конца года обе эти системы будут отлажены и объединены в единую сеть, рассказал Безруков. Таким образом, внеплановых несанкционированных выбросов больше не будет, а если и будут, то виновника и объемы вредных веществ можно будет легко и быстро определить. За нарушением неминуемо последуют штрафные санкции, а они, как мы знаем, немаленькие.

