Как Челябинск стал одним из самых грязных городов России
Когда исчезнет смог и почему платить миллионные штрафы выгоднее, чем спасать экологию
Как Челябинск стал одним из самых грязных городов России
Когда исчезнет смог и почему платить миллионные штрафы выгоднее, чем спасать экологию
Более двух сотен лет Челябинская область развивалась как промышленный регион, при этом проблемы экологии отодвигались на второй план. Сейчас перед властью и бизнесом стоит сложнейшая задача: всего за несколько лет снизить объемы вредных выбросов в атмосферу как минимум на 20% - такое требование прописано в федеральном нацпроекте «Экология», который начал реализовываться в 2018 году. Пока объемы выбросов на Южном Урале ежегодно удается снизить всего на 3%.
В рамках проекта «Экология» в Челябинской области запланировано:
Свалка выдохлась
Свалка выдохлась
«
До сих пор самый существенный вклад в уменьшении выбросов дали не промышленные предприятия, а полигон ТКО. «Большой результат – конкретно снижение на более чем 30 тысяч тонн вредных выбросов - дала рекультивация челябинской городской свалки, которая сейчас является полностью закрытым объектом.
Виталий Безруков
заместитель министра экологии Челябинской области
»
Полигон отравлял город с 1949 года. Свой ресурс он исчерпал в 90-х, однако поскольку вывозить отходы было некуда, свалка продолжала действовать до сентября 2018 года. За это время на площади 55 гектаров накопилось 17,5 миллиона кубометров отходов. Полигон стал крупнейшим объектом ТКО в стране.
С 2019 года свалка находится на рекультивации. Работы проводит ФГУП «РосРАО». По данным подрядчика, до конца 2020 года он полностью завершит переформирование свалочного тела, укроет его геокомпозитными материалами, закончит системы по сбору и очистке фильтрата и ливневого стока и на 60% выполнит работы по устройству системы сбора биогаза.
Полностью технический этап рекультивации будет завершен в 2021 году. На месте мусорных гор в итоге появится зеленый холм. Биологический этап продлится еще 15-20 лет.
Транспорт переводят на газ
Транспорт переводят на газ
Еще один шаг на пути к чистому воздуху – снижение выбросов от транспорта. Для решения этой задачи в регионе реализуется программа по переводу общественного транспорта с бензина на газомоторное топливо, также обновляется трамвайный парк. Так, в прошлом году для Челябинска было закуплено 66 новых автобусов, обновлен трамвайный парк в Магнитогорске, в следующем году в столицу Южного Урала придет еще 350 автобусов, работающих на газе.
850
Газомоторных автобусов
191
Трамвай
1
Газовая АЗС
Как сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, в целом, фиксируется сокращение выбросов от передвижных источников загрязнения на 71%: с 344,5 тысячи тонн в 2018 году до 99,8 тысячи тонн в 2019. Если говорить конкретно о Челябинске, то в 2018 году там было зафиксировано 90,8 тысячи тонн выхлопов, а в прошлом году – уже 37,45 тысячи тонн (снижение на 58,7%).
Всего, согласно программе «Чистый воздух», принятой в регионе в прошлом году, до 2024 года будет приобретено не менее 850 газомоторных автобусов, не менее 191 трамвая, также планируется построить газовую АЗС.
Самая большая доля загрязнений – от «Мечела»
Самая большая доля загрязнений – от «Мечела»
Пожалуй, самый большой вред окружающей среде наносят промышленные предприятия. Причем в отличие от транспорта, там выбросы только увеличиваются. Так, если в 2018 году общий объем выбросов составлял 486,5 тысячи тонн, то в 2019 году – 492,9 тысячи тонн(рост на 6,4 тысячи тонн).
Самые неблагополучные города – Челябинск и Магнитогорск. Так, в столице Южного Урала по итогам 2019 года было зафиксировано 139,6 тысячи тонн выбросов (в 2018 году - 135,8 тысячи тонн), в Магнитогорске - 113,1 тысячи тонн (2018 год – 203,2 тысячи тонн).
«
Экстремальных превышений ПДК по каким-то показателям у нас нет, редко, когда бывает больше 5 ПДК, в основном это 1-2 ПДК. Превышения есть по формальдегиду, оксиду азота, углероду, взвешенным веществам, фториду водорода. Есть и более опасные выбросы, но сейчас они встречаются в меньшей степени, например, такие как бензапирен.
Виталий Безруков
заместитель министра экологии Челябинской области
»
Наибольший вклад в загрязнение экологии, согласно официальным данным, делает «ЧМК» (входит в ГК «Мечел») (47%), на втором месте – четыре ТЭЦ «Фортума» (13,2%), далее следует «Мечел-кокс» с долей 11%.
Компания «Мечел», на которую в общей сложности приходится более половины вредных выбросов от всех предприятий, действительно долгое время не проводила масштабной модернизации производства. Однако, как сообщили URA.RU в пресс-службе холдинга, с прошлого года предприятия реализуют комплексную программу технического перевооружения до 2024 года, и выбросы снижаются. С начала реализации проекта объемы уже уменьшены на 2,7 тысячи тонн. По итогам этого года объемы снизятся на 14,2 тысячи тонн. Помимо модернизации производств, в следующем году в жилой зоне, граничащей с предприятиями, будут установлены посты мониторинга воздуха.
Аналогичную политику проводит и «Фортум». Там заверили, что благодаря строительству современных энергоблоков и модернизации оборудования ТЭЦ фактические выбросы на объектах сейчас ниже предельно допустимых норм, утвержденных территориальными управлениями Росприроднадзора.
«
Мы видим растущий запрос на то, чтобы энергетическая отрасль снижала свой «углеродный след», становясь локомотивом декарбонизации экономики. Поэтому компания продолжит работать над снижением негативного техногенного воздействия на окружающую среду как за счет использования технологий в области возобновляемой энергии, так и реконструкции существующих мощностей.
Сергей Чижов
первый заместитель генерального директора ПАО «Фортум»
»
Как снизить выбросы на 40%?
Как снизить выбросы на 40%?
Власти заключают с крупными загрязнителями комплексные соглашения по снижению выбросов. Сейчас таких соглашений 15 с предприятиями Челябинска и Магнитогорска. Согласно документам, заводы обещают к 2024 году сократить объемы выбросов как минимум на 20% - как прописано в нацпроекте «Экология». Однако сейчас по поручению губернатора минэкологии региона прорабатывает дополнительные меры в отношении крупных промышленных предприятий, чтобы те повысили показатели снижения выбросов на 30, а то и на 40%. Проводится работа по заключению добровольных соглашений с заводами в Сатке, Аше, Златоусте, Усть-Катаве, Карабаше, Миассе. Особое внимание уделяется мелким предприятиям – они, в отличие от крупных, не так охотно участвуют в экологических программах, ссылаясь на нехватку средств.
Чиновники не сомневаются в том, что поставленная президентом задача будет выполнена. А вот общественники, хоть и признают, что власти в последнее время действительно всерьез взялись за экологию, к цифрам все же относятся скептически.
«
Действительно, предпринимаются определенные меры для снижения объемов выбросов, декларируются цифры снижения на разных объектах, но проблема в том, что пока это декларативные цифры, и непонятно, чем они подтверждаются. Ясно, когда происходит закрытие цеха, и объем его выбросов выходит из общего зачета. А если считать, например, по предельным концентрациям или по сводному расчету, то нет достаточной базы для того, чтобы подтвердить абсолютные цифры снижения выбросов.
Дмитрий Закарлюкин
руководитель движения «Челябинск, дыши!», общественник
»
Также он отметил, что до сих пор нередки ситуации, когда с того же «ЧМК» вдруг начинает валить рыжий дым или с завода теплоизоляции - черный. «Эти выбросы не являются плановыми, но они вносят не очень хорошую краску в общую картину», - добавил общественник.
Между тем, в Челябинске есть предприятия, которые очень щепетильно относятся к экологическим вопросам и даже придумали свою философию.
Самые крупные экологические проекты
Кликайте на иконки и вы окажетесь на челябинских производствах
И власти, и общественники сходятся в том, что кардинально изменить ситуацию в регионе может новая современная система мониторинга. В Челябинске она уже установлена, сейчас идет ее отладка.
Система состоит из 17 постов – это больше, чем требуется по нормативам, они фиксируют и автоматически передают информацию о состоянии воздуха в центральный пункт. Помимо этого, областные власти устанавливают также сигнальную систему - малые посты, которые будут располагаться вокруг крупных промышленных зон и автоматически фиксировать данные о состоянии воздуха.
До конца года обе эти системы будут отлажены и объединены в единую сеть, рассказал Безруков. Таким образом, внеплановых несанкционированных выбросов больше не будет, а если и будут, то виновника и объемы вредных веществ можно будет легко и быстро определить. За нарушением неминуемо последуют штрафные санкции, а они, как мы знаем, немаленькие.
Многомиллионный вред реке Миасс
Многомиллионный вред реке Миасс
Самые крупные ущербы в загазованной Челябинской области, как ни странно, не за вредные выбросы в атмосферу, а за загрязнение водоемов. Как сообщил руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков, наибольший ущерб в 2020 году зафиксирован со стороны ПАО «ЧМК» (входит в ГК «Мечел»).
«
По расчетам вреда, выполненным управлением, Челябинской природоохранной прокуратурой предъявлено четыре иска на сумму более 400 млн рублей в Металлургический районный суд Челябинска в отношении ПАО «ЧМК». По трем искам суды заняли позицию управления на сумму более 148 млн рублей, два ущерба возмещены добровольно
Роман Тужиков
руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора
»
А недавно в отношении предприятия подан еще один иск на 250 миллионов рублей. Согласно данным, размещенным на сайте Металлургического районного суда Челябинска, все иски касаются сброса неочищенных стоков в реку Миасс.
«
С решением суда по искам на сумму 142 млн и 47 млн компания не согласна и будет его обжаловать. Что касается исков прокуратуры на общую сумму 250 млн рублей, решения суда по ним еще нет, – ответили в пресс-службе ПАО «ЧМК».
»
Между тем, в компании отметили, что в течение 2020 – 2021 года намерены провести целый ряд мероприятий по снижению воздействия на водные объекты. Буквально в ноябре 2020 года группа «Мечел» подписала с губернатором региона Алексеем Текслером соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ЧМК полностью прекратит сбросы промышленных стоков через Каштакский и Першинский выпуски в реку Миасс, оснастит новым очистным оборудованием выпуски технической воды в Баландинский пруд-отстойник и модернизирует системы оборотного цикла водоснабжения основных производственных цехов.