Политэлиты устроили коллапс на праймериз ЕР в Коми

«Единая Россия» столкнулась с хаосом на праймериз в сложнейшем для себя регионе — Коми. Все потому, что новое руководство республики во главе с Ростиславом Гольдштейном вступило в борьбу со старыми и влиятельными элитами. Их захотели вычистить из Госсовета региона и заменить на согласованных кандидатов. Но те обернули ситуацию в свою пользу. С каждой неделей выборы в республике становятся все менее управляемыми.
Зачистка Госсовета
Руководство ЕР относит Коми к «красной зоне». Из-за большого количества скандалов, которые регулярно случались при уволенном досрочно Владимире Уйбе, партия власти здесь проигрывала. Так, в 2021 году на выборах в Госдуму по единственному в республике округу победил кандидат от КПРФ Олег Михайлов.
По словам собеседников агентства, близких к правительству республики, одна из главных задач врио губернатора Гольдштейна — вывести регион из числа политически проблемных и увеличить количество мандатов ЕР в думе Сыктывкара и Госсовете. На прошлых выборах в 2020 году ЕР получила там по 20 мест из 30. Модераторами этих выборов из власти источники называют председателя правительства Дмитрия Батыренко и начальника управления по государственной внутренней политике Захара Волокитина.
Наблюдатели из Коми уже отмечали жесткость штаба Гольдштейна в попытке усилить доминирование ЕР. Как писало агентство, власти отказались от любых предвыборных переговоров с оппозицией: ее намерены разгромить без каких-либо договоренностей. Это уже привело к конфликту с КПРФ. От партии в губернаторы выдвинется популярный и ресурсный депутат ГД Олег Михайлов, что создаст массу проблем самому Гольдштейну.
Такой же авторитарный подход новое руководство применило и в отношении республиканских элит, сообщил URA.RU источник из Госсовета республики. «Около десятка человек из действующего созыва претендовали на переизбрание. Это авторитетные люди, председатели комитетов, бывшие высокие чиновники и крупные бизнесмены. Им рекомендовали не участвовать в предварительном голосовании, не предложив взамен ничего», — рассказывает инсайдер.
Элиту недооценили
Некоторые под воздействием политических кураторов республики решили не идти на конфликт и не заявились на предварительное голосование ЕР. К таким инсайдер отнес, к примеру, Илью Семяшкина. С 2010 года тот работал в должностях руководителя Агентства республики по социальному развитию и министра труда и соцзащиты. В 2020 году избрался в Госсовет и возглавил комитет по законодательству.
URA.RU спросило народного избранника, был ли отказ от участия в праймериз его личным решением. «Пока что я не могу ответить на этот вопрос», — сказал он корреспонденту.
А другие — ветераны местной политики — не согласились играть по правилам нового руководства и заявились на праймериз. Среди них не только республиканские депутаты, но и сенатор Елена Шумилова. Она намерена побороться за право выдвигаться от ЕР в Центральном округе, чтобы в будущем попытаться вновь попасть в СФ. По словам инсайдеров из Госсовета, в этом округе уже согласовали депутата думы Сыктывкара и гендиректора «Сыктывкарского хлебокомбината» Александра Шучалина, который также числится в списке участников предварительного голосования.
На эту же территорию неожиданно заявила претензии Валентина Жиделева, зампредседателя Госсовета. Она работает в заксобрании два созыва, а до этого была депутатом думы Сыктывкара. Имеет множество статусных наград, среди которых — медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Схожая ситуация в Сыктывдинском избирательном округе. Здесь против согласованного властями кандидата Юрия Широкова выдвинулась Надежда Дорофеева, председатель комитета Госсовета по социальной политике. Она возглавляла прошлый созыв. По словам инсайдера агентства из заксобрания, власти не хотят видеть ее в следующем созыве.
На праймериз также заявился депутат четырех созывов Госсовета Владимир Косов. «Ему была донесена позиция правительства. Он остался ею крайне недоволен», — отметил инсайдер агентства.
Стратегия губернатора провалилась
Предварительное голосование стало непредсказуемым. Осознав критичность положения, республиканские власти пошли с политэлитами на переговоры, делится источник из Госсовета. Их попросили снять свои кандидатуры с праймериз.
URA.RU опросило нескольких депутатов, от которых потребовали сняться с предварительного голосования. "Я не буду с вами это обсуждать", — ответила корреспонденту агентства Дорофеева.
Сенатор Шумилова и помощница депутата Косова отказались комментировать информацию. В отделении «Единой России» также предпочли не давать комментарий. Зампред Госсовета Жиделева единственная, кто опровергла свое потенциальное снятие с выборов. «Эта информация не достоверна», — сказала она.
Политтехнолог Юлия Милешкина, работавшая на выборах в Коми, усомнилась в тактике местных властей. «Новая команда зачищает органы власти от кадров предыдущих лидеров республики, не договариваясь ни с кем. У них есть свое представление об этом, и мы увидим, окажется ли оно верным. В Коми все не так, как в Еврейской автономной области (откуда перевели Гольдштейна — прим. ред.). Здесь нужно действовать аккуратно, скрупулезно все взвешивать. А расшатывать систему и говорить, что „это мое“ — в Коми не получится», — говорит эксперт.
Поражение согласованных правительством кандидатов на праймериз приведет к плачевным последствиям для новой власти, добавляет Милешкина. «Это покажет разбалансировку системы и уменьшит административное влияние на ход выборов. Административный ресурс выстраивается только тогда, когда вся власть выстраивается единым фронтом. Здесь же начались разногласия и внутренние противоборства», — предостерегла политтехнолог.
Агентство связалось с управлением по государственной внутренней политике администрации губернатора. «Запрашиваемая вами информация не является информацией о деятельности главы республики Коми», — сказали там.
Корреспондент URA.RU также дозвонился до политтехнолога Андрея Пономарева, которого несколько источников агентства из республиканской политики назвали куратором кампаний по выборам губернатора и Госсовета. Он отказался комментировать ситуацию.
Конфликты не помешают доминированию «Единой России» в Коми, полагает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Элиту Коми характеризует остаточная фрагментарность, наличие у ряда небольших групп специфических интересов. Это проявляется и в ходе предварительного голосования „Единой России“. С высокой вероятностью это не приведет ни к проблемам на праймериз, ни к утрате доминирования „Единой России“ по итогам выборов», — комментирует эксперт.
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