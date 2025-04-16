Глава Коми спровоцировал конфликты с политэлитами перед выборами

Врио губернатора Коми Ростислав Гольдштейн подставился, пытаясь обеспечить ЕР рекордные результаты на выборах в местные думы и доказать свою эффективность. Не желая вести никаких переговоров с оппозицией, он настроил против себя местные политэлиты. В ответ оппоненты главы региона попытаются испортить результат его кампании и заставить договариваться. Собеседники URA.RU убеждены, что Гольдштейну грозит второй тур.
Врагов проигнорировали
За последние несколько месяцев на Коми не раз обращали внимание федеральные власти. Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев и сенатор Сергей Перминов публично относили республику к числу самых сложных предвыборных регионов. В 2025 году здесь пройдут выборы губернатора, заксобрания и думы Сыктывкара.
Ушедший досрочно в отставку в конце 2024 года Владимир Уйба, регулярно попадавший в федеральные скандалы, оставил Гольдштейну непростое наследие. В частности — популярных критиков власти. К таким в первую очередь относят депутата Госдумы от КПРФ Олега Михайлова, возглавляющего местное отделение партии.
Михайлов и его соратники известны жесткой критикой правительства республики и «Единой России». Депутат Госдумы делает это с трибун федерального парламента, в социальных сетях и на еженедельных стримах, а местные коммунисты — на заседаниях дум Коми, за что их регулярно лишают права голоса. (Буквально на прошлой неделе комиссия по этике запретила выступать депутату от партии в Госсовете Николаю Удоратину за нарушение регламента).
Однако даже Уйба, который в 2021 году угрожал Михайлову «урыть» его, договаривался. Политтехнолог Юлия Милешкина, работавшая на выборах в Коми, рассказывает, что без переговоров в регионе не обходились как минимум с 2015 года. «Все предыдущие губернаторы договаривались с оппозицией. Переговоры велись и при Сергее Гапликове (2015-2020) и при Владимире Уйбе (2020-2024). Уйба даже был готов допустить Михайлова к выборам, но политтехнологи „легли костьми“, потому что Михайлов очень тяжелый конкурент с точки зрения этики и скандализации процесса», — сказала Милешкина.
Гольдштейн же выбрал иную тактику, которая вызывает у профессионального сообщества вопросы. Врио губернатора отказался от любых переговоров не только с КПРФ, но и с ЛДПР, и со "Справедливой Россией".
По словам источников агентства из региона, губернатор намерен показать «ошеломительный» результат «Единой России» федеральному центру и вывести Коми из «красной зоны». Это укрепит его позиции на федеральном уровне, особенно на фоне предшественников, при которых ЕР проигрывала КПРФ не только на местных, но и на госдумских выборах.
По задумке властей, места для парламентской оппозиции планируют значительно урезать. Из-за этого с представителями партий и не ведутся предвыборные переговоры, объясняют инсайдеры. Особенно большое количество мандатов партии рискуют потерять на выборах в думу Сыктывкара, которые впервые пройдут по мажоритарной, а не смешанной системе.
«Установки от администрации губернатора — увеличение мест как в Госсовете, так и в горсобрании Сыктывкара. На выборах в заксобрание есть задача победить во всех одномандатных округах, что уже означает потерю одного места КПРФ. ЕР отойдут места малых партий — „Родины“ и „Зеленой альтернативы“, а также одно место ЛДПР. Выборы в думу Сыктывкара в этом году пройдут только по мажоритарной системе, что не дает вообще никаких гарантий на получение мест оппозиции», — делится источник URA.RU на условиях анонимности.
«Единой России» принадлежит 20 мест из 30 в Госсовете Коми. Еще четыре — КПРФ, три — ЛДПР, по одному — «Справедливой России», «Зеленой альтернативе» и «Родине». В горсобрании Сыктывкара ЕР также контролирует 20 мандатов, КПРФ — четыре, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Родина» — по два. В 2025 году орган будет избираться по мажоритарной системе, без партийных списков.
Нежелание вести переговоры с оппозицией может свидетельствовать о намерении полностью зачистить политическое поле в республике, полагает Юлия Милешкина.
«Нет никакого контакта с партиями парламентской оппозиции, попыток расторговки, которая обычно сопутствует весь предвыборный сезон. Это может означать две вещи — перед Гольдштейном поставлена задача зачистки поляны в регионе, и он ее соблюдает. Второе — это тревога за результаты выборов. Он не хочет, чтобы кто-либо вообще поднял голову и боролся. Гольдштейн планирует работать в своей повестке, в своих темах, но не на конкурентном поле», — говорит эксперт и добавляет, что не согласна с таким подходом.
Депутат Госсовета от КПРФ Илья Богданов подтвердил, что предвыборных договоренностей с партией не заключали. «Изначально (когда Гольдштейна назначили врио губернатора) был ознакомительный разговор, но конкретных договоренностей по выборам, по моей информации, не было», — передает парламентарий.
В республиканском отделении ЛДПР URA.RU также сообщили об отсутствии диалога с администрацией губернатора. «У нас нет никакого взаимодействия. На нас не выходят по предвыборным вопросам», — сказали в партии.
Лидер справедливороссов в Коми, депутат Госсовета Татьяна Саладина отказалась общаться по телефону и попросила направить вопросы письменно. Получить ответы на сообщения в течение дня агентству не удалось.
Агентство связалось с начальником управления по внутренней политике Коми Захаром Волокитиным. Он попросил направить письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Гольдштейн разозлил оппонентов
Михайлов, осознавая готовящийся разгром его партии, решил участвовать в губернаторских выборах, говорит инсайдер агентства. Так он намерен заставить Гольдштейна стать более договороспособным.
В беседе с агентством Илья Богданов подтвердил намерение Михайлова вступить в губернаторскую гонку, однако выразил опасения по поводу сбора подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра. Собственных депутатов для прохождения фильтра у КПРФ в регионе не хватает.
«Часть депутатов, необходимых для преодоления муниципального фильтра, у нас есть. Однако основная проблема в том, что по закону нужны подписи не менее, чем из 15 муниципалитетов (всего их 20). Хотя бы по одной. Мы над этим работаем. Не везде есть наши представители», — сказал Богданов.
Администрация губернатора уже пытается заблокировать выдвижение Михайлова, говорит депутат Госсовета Богданов. "С муниципальными депутатами напрямую работает администрация главы республики. Есть информация, что уговаривают категорически не ставить подпись за Михайлова", — передает народный избранник.
Политтехнолог Милешкина также полагает, что Михайлов не будет допущен до выборов на этапе муниципального фильтра. «Есть технологии блокировки кандидата, когда за единоросса собираются излишние подписи муниципальных депутатов. Высока вероятность, что эта технология будет использована. Гольдштейн соберет избыточное количество подписей, а Михайлов будет говорить, что заблокировали и подписи не приняли», — прогнозирует Юлия Милешкина.
Сам Олег Михайлов в беседе с URA.RU сообщил, что решение о его выдвижении будет принимать партия, и пока определенности еще нет. Основная загвоздка, по его словам, в муниципальном фильтре.
«Риски [блокировки на этапе муниципального фильтра] существуют. К сожалению, у действующей власти специфический подход к формированию пула кандидатов на выборы главы республики. Власть разучилась конкурировать. Им хочется побеждать в санитарных условиях, и это отрицательно влияет на качество управления», — заявил Михайлов.
При этом депутат Госдумы отметил, что, в случае выдвижения, не будет согласовывать свои действия по сбору подписей с республиканскими властями. Михайлов также признался, что его отношения с Гольдштейном сейчас лучше, чем были с Уйбой.
Ждать ли второго тура
Выдвижение Михайлова будет означать для Гольдштейна второй тур, говорит депутат Госсовета Богданов: «В случае регистрации Михайлова второй тур неизбежен. Не знаю, какой катаклизм должен произойти, чтобы этого не случилось».
Политтехнолог Юлия Милешкина убеждена, что Михайлов — опасный для Гольдштейна противник. «Он очень скандальный, довольно агрессивный, человек „вижу цель — не вижу препятствий“, недоговороспособный. Если его допустят в бюллетень и он почувствует, что есть шанс, с ним будет крайне тяжело и неудобно бороться. У него все средства хороши», — описывает коммуниста Милешкина.
При этом ведущий аналитик Агентства по литических и экономических коммуникаций (АПЭК) Алексей Громский убежден, что на одной критике власти оппонентам губернатора не удастся привлечь электорат. «Очевидно, что кампания будет конкурентной. Но еще и многовекторной. Сегодня сценарий кампаний меняется. Оппозиции нужно не просто критиковать, а предлагать альтернативные пути развития, как это делает действующий врио. Это вызов для оппозиции вне зависимости от личности», — комментирует эксперт.
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