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24 мая 2017
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07:40  24 мая 2017 11

Ирина Шейк вышла на красную дорожку в Каннах в смелом платье от Versace. ФОТО

Модель вышла в свет после родовФото: страничка Ирины Шейк в Instagram

Известная российская модель из Еманжелинска Ирина Шейк появилась на публике в Каннах впервые после родов. 31-летняя россиянка находится в прекрасной форме, которую продемонстрировала гостям кинофестиваля, побывав на премьере японской киноленты «Свет».

Очевидцы события говорят, что Шейк прекрасно выглядит, гости мероприятия, как и подписчики Ирины в соцсетях, отметили ее тонкую талию и точеные бедра.

На Лазурном берегу модель устроила небольшое дефиле, пройдясь по красной дорожке в узком платье Atelier Versace, пишет журнал Tatler. После выхода на красную дорожку Шейк вместе с друзьями устроила вечеринку в номере. В сторис в Instagram модель поделилась видео, где запечатлено, как она танцует все в том же платье от Versace.

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Модель развлекалась вместе с подругами Фото: страничка Ирины Шейк в Instagram

Лев Истомин
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