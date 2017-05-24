07:40 24 мая 2017 11

Модель вышла в свет после родов Фото: страничка Ирины Шейк в Instagram

Известная российская модель из Еманжелинска Ирина Шейк появилась на публике в Каннах впервые после родов. 31-летняя россиянка находится в прекрасной форме, которую продемонстрировала гостям кинофестиваля, побывав на премьере японской киноленты «Свет».

Очевидцы события говорят, что Шейк прекрасно выглядит, гости мероприятия, как и подписчики Ирины в соцсетях, отметили ее тонкую талию и точеные бедра.

На Лазурном берегу модель устроила небольшое дефиле, пройдясь по красной дорожке в узком платье Atelier Versace, пишет журнал Tatler. После выхода на красную дорожку Шейк вместе с друзьями устроила вечеринку в номере. В сторис в Instagram модель поделилась видео, где запечатлено, как она танцует все в том же платье от Versace.