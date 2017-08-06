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06 августа 2017
18:23  06 августа 2017 4

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по бойцам «Правого сектора»

Подобные промахи происходят регулярноФото: torange.biz
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украина нанесла артиллерийский удар из систем залпового огня «Град» по позициям националистов из «Правого сектора» (организация запрещена в России). Инцидент произошел на мариупольском направлении, о чем сообщил представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики.

Обстрел начался 6 августа в час дня. Уточняется информация о пострадавших и раненых. Как напоминает «Федеральное агентство новостей», подобные инциденты между ВСУ и подразделениями «Правого сектора» происходят регулярно. В результате «дружественного огня» стороны неоднократно несли потери.

Ранее в Минске контактная группа Украины и самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР заключили так называемое «хлебное перемирие». Договоренность о прекращении огня должна была действовать с 24 июня по 31 августа текущего года, однако украинские военные нарушили договоренности в первые же часы перемирия — в ночь на 24 июня. Позднее Министерство иностранных дел ФРГ заявило о фактическом провале перемирия на юго-востоке Украины.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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