{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 июля 2017
21 июля 2017
01:16  22 июля 2017 0

МИД Германии признал провал перемирия в Донбассе

Захваченный ополчением ДНР Национальный банк Украины, национальный банк украины, ополчение, военные, маски-шоу, оцепление
Несмотря на формальное перемирие, на юго-востоке Украины продолжаются военные действияФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Министерство иностранных дел ФРГ заявило о фактическом провале перемирия на юго-востоке Украины, которое было введено 24 июня. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Мы уже видели несколько попыток ввести перемирие, в недавнем времени — с 24 июня в связи со сбором урожая. После краткого периода сокращения боевых действий следует отметить: видимо, для долгосрочного прекращения огня сторонам конфликта не хватает воли», — говорится в заявлении МИД Германии. В Берлине уверены, что дальнейшее бездействие властей Украины и руководства самопровозглашенных республик приведет к эскалации конфликта и новым жертвам с обеих сторон. По данным немецких дипломатов, за последние несколько дней 14 солдат ВСУ погибли в зоне АТО, еще 13 получили ранения. Ранее Минобороны Украины сообщило, что за сутки в Донбассе погибли 9 военнослужащих.

Напомним, что «Хлебное перемирие», согласованное Минской контактной группой, предусматривает режим тишины в Донбассе с 24 июня до 31 августа «вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров