МИД Германии признал провал перемирия в Донбассе

01:16 22 июля 2017 0

Несмотря на формальное перемирие, на юго-востоке Украины продолжаются военные действия Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Министерство иностранных дел ФРГ заявило о фактическом провале перемирия на юго-востоке Украины, которое было введено 24 июня. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Мы уже видели несколько попыток ввести перемирие, в недавнем времени — с 24 июня в связи со сбором урожая. После краткого периода сокращения боевых действий следует отметить: видимо, для долгосрочного прекращения огня сторонам конфликта не хватает воли», — говорится в заявлении МИД Германии. В Берлине уверены, что дальнейшее бездействие властей Украины и руководства самопровозглашенных республик приведет к эскалации конфликта и новым жертвам с обеих сторон. По данным немецких дипломатов, за последние несколько дней 14 солдат ВСУ погибли в зоне АТО, еще 13 получили ранения. Ранее Минобороны Украины сообщило, что за сутки в Донбассе погибли 9 военнослужащих.



Напомним, что «Хлебное перемирие», согласованное Минской контактной группой, предусматривает режим тишины в Донбассе с 24 июня до 31 августа «вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая».