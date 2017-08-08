Колонна бойцов подразделения запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор» направляется на юг Донбасса, чтобы отомстить бойцам Вооруженных сил Украины за обстрел, о чем сообщают представители командования ДНР.
Бойцы передвигаются по территории непризнанной народной республики в зону ответственности 59-й бригады на пяти автобусах и пяти бронеавтомобилях «Краз». Колонну заметили в районе Марьинки. Также недалеко от Краматорска местные жители видели 28 грузовых автомобилей с представителями «Правого сектора», пишет «Федеральное агентство новостей».
Власти республики считают, что националисты намерены «отомстить» украинским силовикам за гибель своих сослуживцев. Сейчас военные ВСУ приведены в боевую готовность, передает телеканал 360.
Как писало «URA.RU» ранее, 6 августа Украина нанесла артиллерийский удар из систем залпового огня «Град» по позициям националистов из «Правого сектора». Инцидент произошел на мариупольском направлении. Подобные инциденты между ВСУ и подразделениями «Правого сектора» происходят регулярно, стороны неоднократно несли потери.