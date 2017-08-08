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08 августа 2017
07 августа 2017
09:18  08 августа 2017 0

«Правый сектор» идет на юг Донбасса: бойцов ВСУ ждет возмездие за обстрел

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Бойцы едут на пяти автобусах и пяти бронеавтомобилях «Краз»Фото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Колонна бойцов подразделения запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор» направляется на юг Донбасса, чтобы отомстить бойцам Вооруженных сил Украины за обстрел, о чем сообщают представители командования ДНР.

Бойцы передвигаются по территории непризнанной народной республики в зону ответственности 59-й бригады на пяти автобусах и пяти бронеавтомобилях «Краз». Колонну заметили в районе Марьинки. Также недалеко от Краматорска местные жители видели 28 грузовых автомобилей с представителями «Правого сектора», пишет «Федеральное агентство новостей».

Власти республики считают, что националисты намерены «отомстить» украинским силовикам за гибель своих сослуживцев. Сейчас военные ВСУ приведены в боевую готовность, передает телеканал 360.

Как писало «URA.RU» ранее, 6 августа Украина нанесла артиллерийский удар из систем залпового огня «Град» по позициям националистов из «Правого сектора». Инцидент произошел на мариупольском направлении. Подобные инциденты между ВСУ и подразделениями «Правого сектора» происходят регулярно, стороны неоднократно несли потери.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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